Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin
Bebeğinizi en az 2 yaşına...
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 4 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Erdoğan sinyali verdi! Suriyeliler oy kullanacak mı? İşte cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili vatandaşlık sinyali verdi. Suriyelilere 12 Mayıs'a kadar vatandaşlık verilirse 24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilecekler

Erdoğan sinyali verdi! Suriyeliler oy kullanacak mı? İşte cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili vatandaşlık sinyali verdi. Suriyelilere 12 Mayıs'a kadar vatandaşlık verilirse 24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilecekler

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:50
Erdoğan sinyali verdi! Suriyeliler oy kullanacak mı? İşte cevabı
banner404

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın "Hemen hepsi de anlaşılabilecek kadar Türkçe konuşuyorlar. Bizde kendimize bir hedef belirledik dedik ki, biz bu insanları gerekirse vatandaşlığa alalım." sözleri, Suriyelilere vatandaşlık sinyali olarak yorumlandı.

"SURİYELİLER OY KULLANABİLECEK Mİ?"

Erdoğan'ın gündeme bomba gibi düşen sözlerinin ardından "Suriyeliler 24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilecek mi?" sorusu akıllara geldi.

KRİTİK TARİH 12 MAYIS

Suriyeliler tabi ki vatandaş olmaları halinde oy kullanma hakkına da sahip olabilecekler. Ancak 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmaları için 12 Mayıs tarihine kadar vatandaşlığa alınmaları gerekiyor.

12 MAYIS'TAN SONRA İTİRAZ KABUL EDİLMEYECEK

Zira 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak isteyen ancak seçmen listelerinde adı yer almayan vatandaşlar 12 Mayıs'a kadar itirazda bulunabiliyor. Bu tarihten sonra itiraz kabul edilmediği için eğer Suriyeliler 12 Mayıs'tan önce vatandaşlığa alınmazlarsa 24 Haziran seçimlerinde oy kullanamayacaklar.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 05.05.2018 06:04
Anahtar Kelimeler:
OyErdoğanSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler
Erdoğan uçakta imzalamıştı! İşte Cumhur İttifakı'nın tüm detayları
Erdoğan uçakta imzalamıştı! İşte Cumhur İttifakı'nın tüm detayları
En sıcak anket yayınlandı! Erdoğan mı İnce mi?
En sıcak anket yayınlandı! Erdoğan mı İnce mi?

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim