Erdoğan sinyali verdi, Bordo Bereliler ve komandolar harekete geçti

TÜRKİYE'NİN Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında nehrin batı tarafındaki Münbiç sınırında hazır bekleyen Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu birlikleri, Münbiç'e doğru hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Münbiç konusunda da kararımızı uygulama aşamasındayız" açıklaması sonra komandoların Münbiç'e intikal etmesi dikkat çekti. İSTİKAMET MÜNBİÇ Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı bir şekilde ilerleyen TSK, Tel Abyad ve Resulayn'ı terör örgütü YPG'den temizlemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği Münbiç'e ise Bordo Bereliler ve Komandolar, Milli Suriye Ordusu'yla birlikte hareket etti.