Erdoğan sınır ötesi operasyon sinyali verip iki bölgeyi işaret etti!

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapıyor. Meclis'te konuşan Erdoğan, "Hedefimiz, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgeleri terörden temizleyerek güvenli hale getirmektir." dedi. Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

TERÖR KORİDORU OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR, BU PLANI PARAMPARÇA ETTİK

Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için yapılan her hamle daha büyük atılımlarla karşılık buldu. Her şartlarda çareyi milletimizde aradık. Gücümüzü milletimizden alarak yolumuza devam ettik. Fitneye fırsat vermedik. Terör örgütlerini kullanarak diz çöktürmeye çalıştılar, eyvallah etmedik. Darbeye teşebbüs ettiler, istiklalimize ve istikbalime sahip çıktık. Terör koridoru oluşturmaya çalıştılar, bu planı da paramparça ettik. Ekonomimizi çökertmeye çalıştılar, bu saldırıyı da atlatma yolunda ilerliyoruz.

"KANDİL VE SİNCAR'I BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TAMAMEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Yakın çevremizdeki insani trajediler ve insanlık krizleri ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırmamış, bu yöndeki kararlılığı güçlendirmiştir. kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin kaotik bağımsızlık çıkışı Türkiye'nin tavır koymasıyla boşa çıkmıştır. Ülkedeki PKK varlığının da ortadan kaldırılmasıdır. Türkiye olarak PKK'nın Irak'ta faaliyet gösterdiği önemli bölümü kontrol altına aldık. Hedefimiz Kandil ve Sincar'ı bölücü terör örgütünden tamamen temizlemektir. Irak'ın mezhepçilik hastalığından kurtularak tüm bölge için güvenli, huzurlu bir ülke haline gelmesini istiyoruz. Suriye'de durum daha vahimdir.

"HEDEFİMİZ MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSUNU TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENMESİDİR"

1 milyon Suriyeli kardeşimiz hayatını kaybetmiş 12 milyon da evini terk etmek zorunda kalmıştır. Alçak örgütler Suriye halkına musallat olmuştur. Kimi artık hiçbir meşruiyet zemini kalmayan rejimle, kimi terör örgütleriyle iş tutanlar kendi projelerini hayata geçirmeye çalışıyor. Bu nedenler bizim Suriye'ye seyirci kalmamız söz konusu olamazdı. 260 bin Suriyeli kardeşimiz terörden temizlenen bölgelere geri yerleşti. Bundan sonraki hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlenmesidir. En kısa zamanda bunu da sağlayacağız.