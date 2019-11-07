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Erdoğan şikayetini çekti! Şehit annesi ilk duruşmada beraat etti

Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan ve 4 yıl hapsi istenen Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı duruşmada beraat etti.

GÜNDEM 07.11.2019, 12:41
Erdoğan şikayetini çekti! Şehit annesi ilk duruşmada beraat etti
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2017 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle " Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, bugün hâkim karşısına çıktı. Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları şikâyetlerini geri çektiklerini açıkladı. Mahkeme, Pakize Akbaba'nın beraatine karar verdi. Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba'ya, 5 Aralık 2017 tarihinde Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda yaptığı konuşması nedeni ile "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma açılmıştı. Akbaba hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı. Hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Pakize Alp Akbaba bugün Ankara Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

BERAAT ETTİ

Pazike Akbaba çıktığı ilk duruşmada ise beraat etti. Haberi duyuran avukat Uğur Poyraz "Pakize Ana cumhurbaşkanına hakaret suçundan ilk celsede beraat etti ama aslında Türk Milleti'nin vicdanında çoktan beraat etmişti. Duruşmaya gelen, davaya destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

MERAL AKŞENER KARŞILADI

Adliyeye gelişinde Pakize Akbaba'yı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşıladı. Akşener, Akbaba'ya sarılarak, "Her zaman yanındayız." dedi.

NE OLMUŞTU?

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, 5 Aralık 2017 tarihinde CHP tarafından düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda kürsüden yaptığı konuşmada açılım sürecini eleştirmiş, "Ben şehit verdim, saçımı süpürge ettim. Hepsi Atatürkçü, vatanını, milletini seven çocuklar yetiştirdim. Çocuklarımdan birisini askere yolladık. Ne yazık ki, hain bir kurşunla şehit oldu. 'Analar ağlamayacak' dediler… Niçin şehit geliyor? Gücünüz yetmiyorsa bırakın o görevi" demişti.

#Erdoğan #şikayet #Duruşma #şehit annesi #beraat #cumhurbaşkanı #Meral Akşener
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