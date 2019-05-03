Erdoğan sevindiren rakamları açıkladı: Yüzde 84,4'e yükseldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında ihracatın 15 milyar 273 milyon dolar; ithalatın ise 18 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Erdoğan, "İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 84,4'e yükseldi." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESMEYİ BAŞARDIK"

"Biz yapı olarak girişimciliğe, yenilikçiliğe açık bir milletiz. Peki buna rağmen neden hala hedeflerimizin uzağındayız? En büyük sorunumuz sistemli düzenli, sabırlı çalışmayı öğrenmekte zorlanıyor oluşumuz. Bir an önce neticeye ulaşmak için pek çok şeyi yarıda bırakıyoruz. Son yıllarda bu doğrultuda önemli mesafeler kaydettik.

Ülkemizi hedef alan operasyonlar karşısında giderek daha güçlü bir duruş sergileyebiliyoruz. Maruz kaldığımız saldırılar karşısında her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başardık.

"İHRACATIMIZIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 84,4'E YÜKSELDİ"

Yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. İhracat konusunda da düğüm noktası vardır. İğne ile kuyu kazar gibi çalışmamız gerekiyor. Düğüm çözüldüğünde kanatlanıp uçtuğunuzu görürsünüz. Biz bunun eşiğine gelmiş bir ülkeyiz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,4'e yükseldi. İhracatımız Nisan ayında yüzde 5,38 artışla 15 milyar 273 milyon dolar oldu. İthalatımız ise yüzde 14,62 azalarak 18 milyar 104 milyon dolar oldu.

"TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ"

Biz üretkenlikte değil bunu sisteme bağlayıp ticarileştirmede sıkıntı yaşıyoruz. Sertleşen rekabet ortamı ürün kalitesini aşağı doğru çekiyor. Bunu aşmanın yolu inovasyon ve yenilikten geçiyor. Konvansiyonel şekilde rekabette öne çıkamayız.

Dijital dönüşüme kritik bir politika olarak sahip çıkıyoruz. Dijital ekonomiyi de hızlandırmış bulunuyoruz. Dünyaya ne kadar açılırsak hedeflerimize o kadar yaklaşırız. her ne kadar birileri bizi kendi içimize kapamaya çalışsa da bu tuzağa düşmeyeceğiz.

"TERÖRÜN BELİNİ KIRACAĞIZ"

Yerli savunma sanayiindeki güç bize terörle mücadelede başarıyı getirdi. Çok kısa zamanda terörün belini kıracağız. Mesele siyasi ve diplomatik güçse Türkiye sözüne en çok kulak verilen ülkelerin başında geliyor. İstedikleri kadar tuzaklar kursunlar bu tür operasyonlar bizim hedeflerimize ulaşma azmimizi perçinler. Türkiye her üflendiğinde çelme takıldığında yere kapaklanan eski Türkiye değildir. Türkiye kuruluşundan bu yana en büyük atılımını son 17 yılda yapmıştır.

"AB İSTİYOR DİYE KÜÇÜLELİM Mİ?"

Neymiş AB'ye tam üye olmak için çok fazla büyükmüşüz. Bunlar böyle istiyor diye biz küçülelim mi? Boşuna 3 çocuk demiyoruz. Bugün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine bağlıdır. Bizimle görüştüklerinde teşekkür ediyorlar. Söz vermiştiniz 3+3, 6 milyar euro bize ödeyecektiniz ne oldu?

"SURİYE ÇABALARIMIZA DESTEK BULAMIYORUZ"

Bunlar yalancı. Biz 35-36 milyar dolar harcama yaptık daha da yapacağız. Hadi para pulukenara bıraktık. Ülkemizin Suriye topraklarını güvenli hale getirme çabalarına da destek bulamıyoruz.

"KAFALARINDA TÜRK BAHARI VAR"

Kafalarında bir Türk baharı var. Oysa onların her baharı kara kışa dönmüştür. Seçim sonuçları üzerinden siyasi mühendislik çabalarına girenlerin bakacağı yer bizim rabiamızdır. Şimdi kafalarında yüzyılın projesi diye bir şey var. Bu Ortadoğu'yu parçalama projesidir."