Erdoğan, sesinin kısılmamasının sırrını açıkladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan TGRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sesinin gür olmasının nedeninin maydanoz ve limon olduğunu söyledi.

'MAYDANOZ VE LİMONU KAYNATIN, ANTİBİYOTİKTİR'

"Önceki seçim süreçlerinde sesiniz kısılmıştı. Şimdi bir hafta kaldı ama sesiniz gayet gür. Bunun için bir özel karışım var mı?" sorusu üzerine "Siz zaten bu konuda yorulmuyorsunuz, meydanlarda bu kadar dolaşmıyorsunuz. Siz rahatsınız, dolayısıyla ben size sadece maydanoz suyu tavsiye edeyim. Beş bardak suyu kaynatın, bir demet maydanoz, bir limon. Kaynattıktan sonra onu bir ılımaya alın, ondan sonra onu içmeniz de fayda var. Antibiyotiktir aynı zamanda" dedi.