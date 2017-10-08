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Erdoğan 'rezil ettik' diye uyarmıştı! Harekete geçiliyor

Ayder yaylası muhteşem doğasıyla ünlü. Ancak son dönemlerde çarpık yapılaşma ile gündeme geliyor. TOKİ de söz konusu 'nahoş' durum üzerine harekete geçme kararı aldı

Erdoğan 'rezil ettik' diye uyarmıştı! Harekete geçiliyor

Ayder yaylası muhteşem doğasıyla ünlü. Ancak son dönemlerde çarpık yapılaşma ile gündeme geliyor. TOKİ de söz konusu 'nahoş' durum üzerine harekete geçme kararı aldı

08 Ekim 2017 Pazar 12:18
Erdoğan 'rezil ettik' diye uyarmıştı! Harekete geçiliyor
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TOPLU Konut İdaresi (TOKİ), Rize’nin ünlü yaylası Ayder’i yenilemek ve korumak için kamu, özel sektör, meslek odaları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve yöre insanlarının katılımı ile 14-15 Ekim’de 'Arama Konferansı' yapmayı planlıyor.
 
TOKİ Başkanı Ergün Turan, Ayder Yaylası’nda turizmin başlamasından bu yana plansız ve programsız bir yapılaşma olduğunu söylerken, burayo yenilerken korumacı bir anlayışla hareket edeceklerini söyledi.
 
Turan,  ''Ayder Yaylası yakın zamanda geleneksel mimari anlayışı içerisinde doğa ile uyumlu bulunurken, yeni yapılmış olan evler ise büyük oranda betonarme yapım tekniğinde geleneksel yapım karakterinden uzak olarak plansız bir şekilde inşa edilmiştir. Doğal kaynakların akılcı kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi için yeterli teknik altyapının kurulmadığı ve birçok kurumun denetiminde olan Ayder Yaylası’nın, güçlü bir altyapıya ulaştırılması gerekmektedir. Mevcut olanakları en iyi biçimde değerlendirip doğayı bozmadan, kısa vadeli çıkarlar yerine uzun vadeli çıkarlar için yatırım yapılmalı ve parçacı yaklaşımdan çok bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır'' ifadelerinde bulundu.
'HAK SAHİPLERİNİ DİNLEYECEĞİZ'
 
Arama Konferansı’na üniversitelerin, Karadeniz'in tüm dernek ve vakıflarının, vatandaşların katılacağını belirten Turan, ''Ayder Yaylası’nda öncelikle hak sahiplerini, onların ne istediğini belirleyeceğiz. Bunun dışında turizm için gerekli ihtiyaçları netleştireceğiz. Orada termal su da var, dolayısıyla günübirlik kullanımları da dikkate alarak bir çalışma yapacağız. Ayder'de Türkiye'ye örnek olacak bir yayla rehabilitasyonu çalışması yapacağız" diye konuştu.
 
YEREL AKTÖRLERE MESAJ VAR
 
Ayder Yenileme ve Koruma projesine bütün yerel unsurların aktif katılımını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Turan, ''Yerel aktörler ve paydaşlarımızla beraber Yenileme ve Koruma kapsamında yapı tipleri, üretim biçimleri, çevre, ulaşım, sosyal yapı, konut tipoloji, tercih ve alışkanlıkların nasıl olması gerektiğine cevap arayacağız" dedi.
 
ÇALIŞTAY KARARI
 
Turan ayrıca, Arama Konferansı’nın sonuçlarına göre ayrıntılı değerlendirmeler neticesinde Çalıştay düzenleme kararı aldıklarını ve çalıştay sonucunda projelere ilişkin kesin tespit ile kararların verilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
 
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, daha önce yaptığı açıklamada, ''Şu anki Ayder bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka. Biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle, İnşaallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz; Aynı değişim ve dönüşümü Uzungöl’de de yapmamız lazım'' ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
TOPLU Konut İdaresiAyder Yaylası
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