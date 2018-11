Erdoğan resti çekti! Düşmeyen et fiyatları için adım atılıyor

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Et fiyatlarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Vatandaşa ucuz et yedirmekte kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

ARTIK HAYVAN İTHALİNE İHTİYACIMIZ OLMAYACAK

Büyükbaş hayvan varlığımız 9,9 milyon adetten 16 milyon adetin üzerine küçükbaş hayvan varlığımız ise 32 milyon adetten 44 milyon adetin üzerine çıktı. İnşallah kısa bir zamanda artık hayvan ithaline ihtiyacımız olmayacak. Tüm bunlara rağmen hala ülkemizde et fiyatlarının yüksek seyretmesinin genel refah seviyemizin artması sebebiyle talepte artan yükselişle ilgili olduğunu düşünüyorum.

VATANDAŞA UCUZ ET YEDİRTMEK DE KARARLIYIZ

Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse orda cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balansa ederiz. Çünkü vatandaşımıza ucuz et ve kıyma yedirmekte kararlıyız. Zaman zaman da bunu yapıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yeni dönemde kalıcı bir şekilde çözeceğiz.