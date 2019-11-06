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Erdoğan resmen duyurdu! Terör örgütü liderinin eşi de yakalandı

Beştepe'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD gibi yaygara yapmıyoruz" deyip, "İlk defa açıklıyorum. Bağdadi'nin hanımını da yakaladık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini de yakaladık." şeklinde konuştu.

GÜNDEM 06.11.2019, 15:25
Erdoğan resmen duyurdu! Terör örgütü liderinin eşi de yakalandı
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BEŞTEPE Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika, Bağdadi kendini imha etti. Bununla ilgili iletişim kampanyasını başlattılar. İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardini, eniştesini; onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMEN BULMADA SORUNLAR YAŞIYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye'de ilahiyat ve imam hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasının sebebini bugün hepimiz çok acı bir tebessümle hatırlıyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın ifade ettiği gibi, bir imam hatipli olarak çocuklarımın imam hatip kapısında neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık. Rabbim tekrarını bizlere göstermesin inşallah. Onun için de bizler de görevimizin çok çok iyi farkında olacağız. Ben bir büyüğünüz ve cumhurbaşkanınız olarak ricada bulunacağız. Biz ne için ilahiyat mezunları, gerek imam hatip okullarında gerekse düz liselerde öğretmenlik için görev almada tereddütler yaşarlar? Öğretmen bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Nedense ilahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs etmiyor. Ve şu anda birçok imam hatiplerde kuran dersleri boş geçiyor.

"ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA SİZİ GÖREV BEKLİYOR"

Aynı şekilde biliyorsunuz tercihli bir sistem getirdik. Maalesef ilk yıl teşebbüs oldu ondan sonra azalma başladı, şu anda ciddi manada azalma var. Bir diğer tarafta hoca bulmakta sıkıntı var. Din kültürü ve ahlak dersine hoca bulunmuyor dersem yalan söylemiş olmam. Ben şu anda karşımda inşallah bu mevcut durumu alt üst edecek bir nesil görüyorum. Bunu halledin. Ülkenin dört bir yanında sizi görev bekliyor.

"1 MİLYON 300 BİNE VARAN İMAM HATİP ÖĞRENCİSİ VAR"

Hatırlayın bir ara imam hatip öğrencileri 600 bine çıkmıştı. Ne oldu? Bir darbe, 60 bine indi. Hemen kök kurutulduğu zaman o ağaç vücut bulur mu? Bulamaz. Elhamdüllillah geldik, adımları attık ve şu anda 1 milyon 300 küsür bine varan imam hatip öğrencisi var. Fakat şu anda da tabi çok ciddi kampanyalar var. "İmam hatibe göndereceksin de ne yapacak. Ben sizlere sesleniyorum. Biz çalıştığımız zaman, gayret ettiğimiz zaman şansın ortadan kalkması diye bir şey olur mu? Bütün mesele nedir? İmtihanı başarıyla kazanmandır. Fen fakültesi mezununun hangi şansı varsa, şimdi katsayı yok şu yok bu yok. Bütün engeller kalktı mı? İmam hatiplinin de aynı şansı var. Bu yarışı aynı şekilde imtihanı kazanan sonuçta gireceği yeri de kendisi belirleyecektir.

"YEDİ DÜVEL SALDIRIYOR"

Türkiye yeniden İslam coğrafyasının umudu haline gelmişse, bunda hep birlikte verdiğimiz mücadelenin çok ciddi katkısı var. bizim de çektiğimiz sıkıntılar var. Yedi düvel saldırıyor. Onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğumuz gibi sünepe durumuna geçiş, yanaklarımızı çevirip hepsini de 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz, dikleşmeden de yolumuza devam etmeye mecburuz.

"BU TÜR KOMŞULAR BİZİ AKILLI BOMBA SAHİBİ YAPTI"

Zira biz bir şeye inandık ve o yola da yürüyeceğiz. Geldiğimizde biz yüzde 20 savunma sanayinde yerli üretimini yapıyorduk. Ama şimdi yüzde 70 yapıyoruz. Bugün terörle mücadelede başarılıysak bunun sebebi bize dost geçinenler. Bir SİHA vermiyordu, bir İHA Vermiyordu. Kongreden geçmesi lazım diyorlardı. Ama şimdi biz İHA'mızı da SİHA'mızı da yapıyoruz. Şimdi onun bir daha ilerisini yapıyoruz 'Akıncı' diye. Onunla birlikte, dünyada belki ilk defa bizde olacak. Şimdi onu başarmaya çalışıyoruz. Demek ki yapılabiliyor ve yapıyoruz. Bunu başardığımız gibi bir de onun mühimmatını artık kendimiz üretiyoruz. Bundan önce kendileriyle konuşuyorduk. Sayın Obama'ya diyordum ki, "mühimmat sıkıntımız var" G20 Antalya Zirvesi, oturduk konuşuyoruz. "Göndereceğiz" dedi. Bize akıllı bomba gelmedi. İşte bu tür komşular bizi akıllı bomba sahibi yaptı, şimdi biz üretiyoruz.

"İLAHİYAT CAMİASINA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Aynı şekilde diğerlerini de biz üretir hale geldik. İhracatımız başladı. 2,5 milyar dolar yıllık ihracatımız var. Bütün mesele maya sağlam olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bunların hepsinin de üstesinden geleceğimizden şüphe duymuyorum. Bu konuda ilahiyat camiasına büyük görev düşüyor. Her bir ilahiyatçımız bilgisiyle, duruşuyla samimiyetiyle, ahlakıyla, ibadetiyle örnek olmak mecburiyetindedir. Böylece islam yaşayışını toplumun her kesimine yayabiliriz. Yüce ve pak dinimiz İslamı, terörle, bağnazlıkla, geri kalmışlıkla eşdeğer hale getirme projesini bu şekilde başarısızlığa uğratabiliriz.

#Beştepe #Erdoğan #terör örgütü #eş #Bağdadi
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