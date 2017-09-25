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Erdoğan Putin ile görüştü!

Görüşmede Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Görüşmede Kuzey Irak'taki referandum ele alındı

Erdoğan Putin ile görüştü!

Görüşmede Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Görüşmede Kuzey Irak'taki referandum ele alındı

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:08
Erdoğan Putin ile görüştü!
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İKİ lider görüşmede,  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum teşebbüsüne değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı. Erdoğan ve Putin, başta bölgedeki son  gelişmeler olmak üzere tüm konuları 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya  gelerek geniş biçimde ele alma konusunda mutabık kaldı 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya  Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta bölgedeki son gelişmeler olmak  üzere tüm konuları görüşmek üzere 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya  gelecek.  
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile  Putin, telefonla görüştü.  
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Astana  süreciyle ilgili görüş teatisinde bulunan iki lider, Irak Kürt Bölgesel  Yönetimi'nin referandum teşebbüsüne de değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak  bütünlüğünü vurguladı. 
 Erdoğan ve Putin, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm  konuları 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelerek geniş biçimde ele  alma konusunda mutabık kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel YönetimiReferandum
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