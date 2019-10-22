Erdoğan-Putin görüşmesi sırasında bakan yardımcısından tuhaf açıklama

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşme sırasında tuhaf bir açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Sıromolotov, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi. Sadece Rus ve İran askerlerinin yasal olarak Suriye'de bulunma hakkı olduğunu belirten Sıromolotov, Erdoğan-Putin görüşmesinin kuzeydoğu Suriye'nin petrol açısından zengin bölümlerini kimin kontrol edeceğine de açıklık getirmesini umduklarını ifade etti. Oleg Sıromolotov'un bu açıklamasını Reuters haber ajansı 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu.Haber, Rus İnterfax haber ajansından aktarılırken, aynı dakikalarda uluslararası ajanslara Erdoğan-Putin zirvesinin fotoğrafları düşüyordu. Zirvede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov da hazır bulundu. Erdoğan ile Putin Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmeleri masaya yatıracağı biliniyor.

BAKAN YARDIMCISI'NDAN TUHAF AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüştüğü esnada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov tuhaf bir açıklamaya imza attı. Sıromolotov, Türkiye'yi Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladı. Rus lider Putin'in harekatla ilgili olumlu görüşlerine rağmen Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın bu açıklamayı yapması kafalarda soru işaretleri bıraktı.