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Erdoğan: Özbekistan ile önemli bir yolculuğa çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki ikili görüşmelerin ardından gerçekleşen basın toplantısında Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan’ın “önemli bir yolculuğa çıktığını” söyledi.

Erdoğan: Özbekistan ile önemli bir yolculuğa çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki ikili görüşmelerin ardından gerçekleşen basın toplantısında Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan’ın “önemli bir yolculuğa çıktığını” söyledi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:38
Erdoğan: Özbekistan ile önemli bir yolculuğa çıkıyoruz
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev konuşmasında ilk kez başka bir ülke ile büyük çaplı 25 anlaşma imzalandığını vurgularken, Erdoğan da, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerin oldukça iyi olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan arasındaki gelişmelerin olumlu olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Değerli kardeşimle yaptığımız ikili görüşmede Türkiye-Özbekistan’ın siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel olmak üzere bütün ilişkilerini ele aldık ve fikir alışverişinde bulunduk.

Mirziyoyev’in de belirttiği gibi daha önce bu masalarda böyle anlaşmalar imzalanmamıştı. Türkiye ve Özbekistan olarak imzaladığımız anlaşmalarla önemli bir yolculuğa çıkıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanÖzbekistanŞevket Mirziyoyev
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