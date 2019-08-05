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Erdoğan, ölümün kıyısında duran minik Zeynep için devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada çok az rastlanan bir hastalığa yakalanan 5 yaşındaki Zeynep Sargın için devreye girip "İlaçlarını hemen temin edin" dedi.

GÜNDEM 05.08.2019, 12:56 Melike Temir
Erdoğan, ölümün kıyısında duran minik Zeynep için devreye girdi
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DÜNYADA çok az rastlanan bir hastalığa yakalanan ve gerekli ilaçları alamazsa yaşama şansı olmayan 5 yaşındaki Zeynep Sargın'a AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Halk arasında "beyincik erimesi" olarak bilinen NCL hastası Bursalı Zeynep Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il teşkilatlarıyla bir araya geldiği yemek sırasında görüştü. Bursa milletvekillerinin aracı olması sonrası babası Selçuk Sargın ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Zeynep'le yakından ilgilenirken babasından hastalığının son durumuyla ilgili bilgi de aldı.

"YAŞAMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep'in yaşaması için sürekli alması gereken pahalı ilaçların temin edilmesi için yanındaki yetkililere talimat vererek, "Zeynep kızımızın yaşaması için ne gerekiyorsa yapın. İlaçlarını hemen temin edin" dedi.

NCL HASTALIĞININ TİP2 TÜRÜ SADECE 7 KİŞİDE BULUNUYOR

NCL hastalığı, Türkiye'de 70 kişide görülürken, TİP2 türü ise sadece 7 kişide bulunuyor. Zeynep, hastalığı daha fazla ilerlemeden, ayda 2 defa alması gereken ve değeri 150 bin TL olan ilacı beklerken Sargın ailesi, Sağlık Bakanlığı onayından geçen ancak SGK ödemesi kapsamına henüz alınmayan 'Brineura Cerliponase Alfa' adlı ilacın maliyetini kendi imkanları ile karşılayamadığı için valilik onayıyla "Zeynep yaşamak için desteğinizi bekliyor" şeklinde bir yardım kampanyası başlatmıştı.

#Erdoğan #ölümün kıyısı #Minik Zeynep #Cumhurbaşkanı Erdoğan #Zeynep Sargın #AK Parti Genel Başkanı
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