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Erdoğan o rezalete sert çıktı: Bu teröristleri okutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan öğrencilere saldırıya çok sert çıktı: Bu teröristlerin okumasına izin vermeyeceğiz

Erdoğan o rezalete sert çıktı: Bu teröristleri okutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan öğrencilere saldırıya çok sert çıktı: Bu teröristlerin okumasına izin vermeyeceğiz

24 Mart 2018 Cumartesi 14:29
Erdoğan o rezalete sert çıktı: Bu teröristleri okutmayacağız
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan öğrencilere saldırıya Erdoğan çok sert çıktı. "Bu teröristlerin okumasına izin vermeyeceğiz." diyen Erdoğan Komünistler için harekete geçildiğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldırdıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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Boğaziçi ÜniversitesiAfrinşehit
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