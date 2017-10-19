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19 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Erdoğan noktayı koydu: Melih Bey'e istifa talebimiz iletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e istifa talebinin iletildiğini söyledi

Erdoğan noktayı koydu: Melih Bey'e istifa talebimiz iletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e istifa talebinin iletildiğini söyledi

19 Ekim 2017 Perşembe 09:36
Erdoğan noktayı koydu: Melih Bey'e istifa talebimiz iletildi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  Polonya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Belediye başkanlarıyla ilgili soruna değinen Erdoğan, "Benim yetkili kurullarım madem böyle karar vermiş, istifamı veririm demeleri lazım. İstifa etmezlerse sonuçları ağır olur." dedi.

"MELİH BEY'E İLETİLDİ"

Erdoğan'ın uçaktaki açıklamalarından belediye başkanlarıyla ilgili bölümü şöyle:

Bazı belediyelerdeki görev değişikliği süreciyle alakalı farklı farklı iddialar ortaya atılıyor. Mesela  Melih Gökçek'in kimileri odasını topladığından söz ederken, kimileri de direndiğinden bahsediyor. Belediyelerle ilgili son durum nedir?

"İstanbul'da,  Kadir Topbaş Bey, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın kendisiyle görüşmesine olumlu yanıt verdi, istifasını o şekilde gönderdi. Ardından  Düzce'yle, Genel Başkan Yardımcımız görüştü, o da istifasını verdi.  Niğde'nin istifasını verdiğini duydum. Şu anda  Balıkesir'e istifasını verme talebimiz iletildi. Hakeza Melih Bey'e, kendisine bu durum iletildi.  Bursa aynı şekilde.  Bursa'yla da yarın büyük ihtimalle Sayın Başbakan veya ilgili genel başkan yardımcımız veya şahsım görüşeceğiz."

Bunları yaparken bir şeyin gayreti içindeyiz: Bu makamlara bağımsız adaylar olarak gelinmiyor, bir partinin gösterdiği adaylar olarak geliniyor; bu görevleri biz asla terk edilmeyecek ilanihaye kalınacak koltuklar olarak göremeyiz. Dolayısıyla böyle bir adımın atılması gerektiği zaman, arkadaşlarımızın, 'Ben, bu davanın elemanıyım, benim yetkili kurullarım madem ki böyle bir kararı vermişler, ben de ilgili merciye istifamı veririm' demeleri lazım. İstifa, partiden ayrılma kopma demek değildir. Parti, istifasını veren arkadaşları çok daha farklı yerlerde değerlendirir.

İNCELEME BAŞLATABİLİR

"Diğer partilerin belediye başkanlarında da değişim gerekliliği olabileceğinden söz etmiştiniz" hatırlatması üzerine...

"Diğer partilerde hiçbir sorun yok gibi düşünülmemeli anlamında söyledim. Sorun varsa, ilgili partilerin yönetim kadroları gereğini yapmıyorsa,  İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmak durumunda kalabilir. Örneğin, kayyum atamaları niye yapıldı? Oralara kayyum atanmamış olsaydı, onlar devletten aldığı paraları yine  Kandil'e göndermeye devam edeceklerdi."

"SONUÇLARI AĞIR OLUR"

Peki istifalarını istediği başkanlar buna yanaşmazlarsa, istifa etmemekte direnirlerse ne olacak?

"Ben arkadaşlarımızın, öyle bir yola tevessül etmelerini düşünemem, düşünmek de istemem. Çünkü onun neticesi ağır olur."

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