Erdoğan: Nike, Ağrı'da fabrika kuracak

31 Mart yerel seçimleri kapsamında mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da seçmenlere 'sandığa gidin' çağrısı yaptı.

Seçimlere 6 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Pazar günü mutlaka oy vermek üzere sandık başına gitmeliyiz. Kullanılmayan her oy aslında başkalarının tercihlerine teslim olmaktır" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Ağrı'nın derdi bizim derdimizdir. Ağrı'nın başı ağrırsa bizim kalbimiz ağrır. Ağrı'yı kayyumla gayet güzel bir yere getirdik, şimdi daha da iyi bir noktaya taşıyacağız.

— Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık Bay Kemal. Burada ne oluyor ne bitiyor haberin var mı? İmar barışıyla 18 bin Ağrılı kardeşimizin mülkiyet sıkıntısını çözdük.

'BUNLAR SADECE ÇUKUR AÇAR'

​- Yol medeniyettir, su medeniyettir. Ne bundan CHP, ne HDP anlar. Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar sadece çukur açar. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Bunlar benim milletimin refahına, huzuruna düşman.

— Ağrı'ya iki baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz. Ağrı'ya doğalgaz geldi mi? Niye? Artık kömürden, o kirlilik, o hava kirliliği yetti. Onun için Erdoğan buna dayanamaz. Doğalgazı buraya da getirdik. Şu anda 81 vilayetimizde doğalgaz var.

'AĞRI'YI ÜLKENİN EN BÜYÜK ET ÜSSÜ YAPACAĞIZ'

— İnşallah önümüzdeki dönemde Ağrı'ya daha büyük hizmetler getireceğiz. Ağrı'yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız. - Buradan tüm tekstilcilerimize mesajım var. Onları gözden çıkarmak bir yana, özellikle Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyduğumuz yerlerde teşvik vermeye devam edeceğiz. Uluslararası bir marka, Nike buraya geliyor, fabrika kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak.

— Her kim ezanımıza, bayrağımıza, değerlerimize, İstiklal Marşı'mıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır, evlatlarımızın geleceğini karartmaktır.

— HDP İstiklal Marşımızın düşmanıdır, bayrağımızın düşmanıdır. Toplantılarında 1 tane Türk bayrağı göremezsiniz. Onun için 31 Mart'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine akıllarınca ipotek koyduğunu sanıyor.

— Seçimden sonra pişman olmamak için sandığa gitmeli ve oyumuzu kullanmalıyız. Pazar günü mutlaka oy vermek üzere sandık başına gitmeliyiz. Kullanılmayan her oy aslında başkalarının tercihlerine teslim olmaktır.