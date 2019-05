Erdoğan, MÜSİAD üyelerine sayı verip istihdam çağrısı yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, iş dünyası ile 2,5 milyon istihdam konusunda anlaştıklarını belirterek, "MÜSİAD'ın her üyesi en az 2 ya da 3 tane istihdam yapması lazım." dedi.

Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamaları şu şekilde:

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Ekonomiden adalete kadar her alanda yapısal reformların hazırlıklarını yapıyoruz. Kur üzerinden ekonomimizi çökertme hesapları devam ediyor olsa da artık kontrol bizim elimizdedir. Ağustos'ta yaşananların bir daha yaşanmamasını sağlayacağız. Asla yeni bir yıkıcı patlamaya izin vermeyeceğiz. İhracatta 36 milyar dolarla geldik. Şimdi 170 milyar dolar sınırındayız.

"SİZİN ÖRNEK OLMANIZ LAZIM"

İş dünyası ile 2,5 milyon istihdam konusunda anlaştık. Biz gereken teşviki vermeye hazırız. Yatırımcıları cesaretle harekete geçmeye çalışıyorum. Şimdi MÜSİAD olarak bizim üye sayımız ne kadar 11 bin olduğuna göre MÜSİAD'ın her üyesi en az 2 ya da 3 tane istihdam yapması lazım. Yukarıda da bunun faydalarını size ayrıca anlatırım. Sizin örnek olmanız lazım."