Erdoğan müjdeyi verdi! Vatandaşın cebi rahatlayacak

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu Kuzeykent Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Tanzim satış hakkında konuşan Erdoğan, "Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Temizlik ürünlerinden tutun marketlerde ne varsa onların da belli bir kısmını buralarda satmaya başlayacağız." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAYA MECBURDUR

Mehmet Akif 1920'de verdiği vaazında sanki bugünleri de tarif ediyordu. Türkiye üzerindeki hesaplar dün neyse bugün de aynıdır. Türk aynı Türk'tür, hasımları da aynıdır. Türkiye güçlü olmaya, güçlü kalmaya ve ileriye gitmeye mecburdur. Yerimizde saydığımız gün gerilemeye başladığımız gündür.

SALDIRILARIN ASIL HEDEFİ TÜRKİYE'DİR

AK Parti, Türkiye alıcılarını kendi tarihine kendi gücüne ayarladığı için saldırı altındadır. Halka tepeden bakanların aksine, milletin iradesinin üzerinde irada tanımayarak demokrasimizi ileriye taşıdık. Ekonomimizi güçlendirdik oyunları bozarak geleceğimizi aydınlattık. Bize bunun için düşman oldular. Milletimizle birlik olduğumuz, insanlarımıza güven aşıladığımız devletimizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman oldular. Diline, dinine bakmadan mazluma sahip çıktığımız, adaletsizliklerini yüzlerine vurduğumuz için bize düşman oldular. Maruz kaldığımız bu düşmanlıkları berat belgemiz olarak görüyorum. Saldırıların hedefi aslında Türkiye'dir.

KASTAMONU'YA SON 16 YILDA 15 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK

Verdiğimiz mücadeleyi beka mücadelesi olarak değerlendiriyoruz. 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Kastamonu'ya son 16 yılda 15 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 971 yeni derslik yaptık. TOKİ vasıtasıyla 3 bin 556 konut projesini hayata geçirdik. 400 yataklı Devlet Hastanesi'nin de aralarında olduğu 25 sağlık tesisini Kastamonu'ya kazandırdık. Kastamonu'da yapımı devam eden toplamda 7 katrilyon maliyeti olan 8 yol projemiz bulunuyor. Kastamonu'ya 250 yataklı fizik tedavi yapmak için kolları sıvadık. Kastamonu'da uzun vadeli içme suyu sorununu çözmek için Kırık Barajı'nı açıyoruz.Yaptığımız sulama tesisleriyle 160 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Kastamonu'da çiftçi kardeşlerimize toplam 781 milyon lira tarımsal destek verdik.

FİYATLAR YARIYA İNDİ, DAHA DA İNECEK

Biz verdiğimiz mücadelenin ehemmiyetinin farkındayız. Bugüne kadar hiçbir meselede Türkiye'yi istedikleri gibi eğip bükemediler. Kurla faizle diplomasiyle algıyla olmuyor bu defa ülkemizi soğan, patates, sivri biber, salatalık üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle bu hamleyi de boşa çıkardık mı? Tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk. Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Temizlik ürünlerinden tutun marketlerde ne varsa onların da belli bir kısmını buralarda satmaya başlayacağız. Bunlar terör estirdiler terör. Gıdada teröre estirenlere gereken dersi veriyoruz, vereceğiz. Bakalım sırada ne var? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz.