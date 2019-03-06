Erdoğan müjdeyi verdi! Ödemeler bu ay yapılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu. Erdoğan burada çiftçilere yönelik bir müjde vererek, Mart ayında verilecek desteğin 3,7 milyar lira olacağını açıkladı.

Erdoğan konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

YILIN İLK ÜÇ AYINDA 8,7 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ

2019 yılı destekleme ödemelerini hızla gerçekleştiriyoruz. Yılın ilk iki ayında 5 milyar liralık destekleme ödemesi yaptık. Mart ayında yapılacak desteklerin de müjdesini paylaşmak istiyorum. Mart ayı içinde alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitki desteklerinde 98 milyon lira, sulama desteğinde de 148 milyon lira olmak üzere 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız. Böylece yılın ilk 3 ayında üreticilerimize 8 milyar 770 milyon liralık desteği sağlamış olacağız.

ÜLKEMİZ TARIMSAL HASILA BAKIMINDAN AVRUPA'DA İLK SIRADA

Tarım ve hayvancılığın ülkemiz bakımından taşıdığı önemi çok iyi bilen bir yönetimiz. Çiftçilerimize bugüne kadar yaptığımız 126,8 milyar liralık destek ödemesi, bunun en somut ifadesidir. Türkiye 2002 yılında tarımsal milli gelir bakımından 37 milyar lirayı bulmayan bir büyüklüğe sahipti. Tarımsal destek 1,8 milyar lirayı ancak buluyordu. Bugün artık ülkemiz tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ

Tarımdaki konumumuzu daha da güçlendirmek için pek çok çalışma yapıyoruz. Biri de arazi toplulaştırmasıdır. Geçtiğimiz 10 yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık. 48 bine yakın genç çiftçimizi 1,5 milyar liraya yakın destekledik. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçiyoruz. 1 milyon hektarlık arazinin bölünmesini engelledik. Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz.