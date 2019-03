Erdoğan müjdeyi verdi! Her biri için 100 TL destek ödemesi yapılacak

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van mitinginde halka hitap etti. Küçük baş hayvancılığı yetiştiriciliğini teşvik için yeni bir destek programının hayata geçirileceğini duyuran Erdoğan, "Dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 TL destekleme ödemesi yapacağız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"ÜLKEMİZİN ÜZERİNDE HESABI OLANLARIN OYUNLARINDAN İBARET"

"Birileri yıllarca milletin içine nifak sokmaya çalıştılar. Nicelerinin hayatı karardı. Milleti birileri yıllarca sağcı solcu Türk Kürt Alevi Sünni diye bölmeye çalıştılar. Sonuçta gördük ki bunların hepsi ülkemizin üzerinde hesabı olanların oyunlarından ibaret. Ben depremin olduğu gece Erciş'e geldim. Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi onların böyle bir derdi var mıydı? Ama biz buradaydık. Van'ı biz kendi haline bırakamazdık. Mahallerimizi birbirinden ayırmak için çukurlar kazdılar. Tünellerle evleri bağladılar milletin mahremine girdiler. Herkesi istismar ettiler Van bu vahşeti geçmişten beri iyi bilir. 1996'da Tatvan'da yol kesip iki masum vatandaşımızı bunlar katletti.

"BU TERÖRİSTLERİ YOK ETMEZSEK MASUM İNSANLARIMIZIN KANINI DÖKECEKLER"

Van'da anaları ağlatan çocukları yetim öksüz bırakan hepsi bunlardı bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmezsek masum insanlarımızın kanını dökecekler. Niye Cudi'ye Tendürek'e Gabar'a Kandil'e girdik? Benim halkımı rahatsız etmesinler diye. Kürt kardeşlerimin geri kalmışlık hak ve özgürlüklerin çözmek için çok çalıştık. Türkiye'de kim hak ve özgürlükler kısıtlanıyor diyorsa bu doğru değil.

"BUNDAN SONRA TÜRKİYE BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ KONUŞACAK"

Siz gözünüzün gördüğüne bizzat yaşadıklarınıza bakın. Burada Van'dan ilan ediyorum. Türkiye şu an bizi izliyor. Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi ekonomide altyapı da geldiği seviyenin gerisine düşüremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi herkesin birbirine şüpheyle kem gözle baktığı bir ülke haline dönüştüremeyecektir. Bundan sonra Türkiye sadece birliği, beraberliği ve kardeşliği konuşacak.

"VANLILAR BUGÜN AVRUPA STANDARTLARINDA HİZMET ALIYOR"

Biz Van'ı sadece aşkla sevmekle kalmadık. Aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık. Biz Van'a 17 yılda yaptıklarımızla konuşuyoruz. 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık. Evlatlarımız en iyi eğitimi alabilsin diye şehirlerimizi okullarımızla donattık. ABD'nin başaramadığı sağlık reformunu biz 15 yıldır uyguluyoruz ve geliştiriyoruz. Millet bahçelerimizle her yaştan insanımızın huzur içinde vakit geçirebilecekleri mekânlar oluşturduk. Bu devletin kimsesizlerin kimsesi olduğunu gösterdik. Geçmişte hastane kapılarında perişan olan Vanlılar bugün Avrupa standartlarında hizmet alıyorlar. Depremin ardından seferberlik ilan edip Van'ın önemli bölümünü yeniden inşa ettik. 25 bin konutu Van'da biz yaptık. Van'ın suyu bile yoktu.

"SÜRÜYE KATILAN HER BİR HAYVAN İÇİN 100 TL DESTEK ÖDEMESİ YAPACAĞIZ"

Şimdi burada bir müjdeyi duyurmak istiyorum. Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz. Küçükbaş damızlıkları için hayvan başına 25 lira destek yapılıyordu. Önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 TL destekleme ödemesi yapacağız. Ülkemizde kişi başına en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz. Küçükbaş hayvan varlığımızı 46 milyon üzerine çıkardık. Bu projeyle 84 milyona yükseltme hedefindeyiz. Yeni teşvik programının ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."