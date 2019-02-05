Erdoğan müjdeyi verdi! 2,5 milyon kişiye iş verilecek

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. TOBB'daki toplantıya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "2,5 milyon işsize iş sağlanması için onlardan söz aldım" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Mahalli seçimler için yeniden ara verilene kadar gündemimizdeki meselelerden öncelikli olanları süratla görüşmeli ve hayata geçirmeliyiz. AK Parti'de parti içi yarış bir demokrasi şölenidir. Bu isim resmen açıklandığı andan itibaren artık her şey geride kalır. AK Parti'nin bir başka önemli özelliği de seçimden seçime millete giden değil her gün milletle beraber olan bir parti olmasıdır. Bizim için asıl olan milletimizin gönlünü kazanmaktır. Bunu başardığımızda seçimini nasıl olsa kazanırız. Bizim için asıl olan milletimizin gönlünü kazanmaktır. Bu yılın sonunda satın alma paritesine göre ülkemizi 13. sıradan 12. sıraya yükseltmiş olacağız. AK Parti olarak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve tüm gücümüzle sahaya indik.

''ALTYAPI VE ULAŞIM SORUNLARI TÜM ŞEHİRLERİMİZDE KÖKTEN ÇÖZÜLECEK''

AK Parti'nin geleceği ile ülkemizin geleceğini asla farklı görmediğimizi anlatacağız. Milletimiz varsa bizim de var olacağımızı ifade edeceğiz. Türkiye büyükse güçlenirse bizim de daha büyük hayaller kurmaya cesaret bulacağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz. Türkiye'yi ve şehirlerimizi nereden alıp nereye getirdiğimizi her fırsatta ifade edeceğiz. Bizim dünyamızda kibrin büyüklenmenin hizipçiliğin arsızlığın hırsızlığın yolsuzluğun yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla milletimize göstereceğiz. Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde kökten çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları gönüllülük esasına göre yapılacak. Şu anda büyükşehirlerimizin bu noktada devasa ihtiyaçlarının olduğunu çok açık net gördük biliyoruz. İzmir'de bir Karabağlar için burası çok güzel bir yer diyebilir miyiz? Burada kentsel dönüşüme ihtiyaç yok mu? Bugüne kadar gelenler buna çanak tuttular ve şu hale göz yumdular. İstanbul'umuzda Küçük Armutlu rezalet berbat. Bu tür yerlerde terör yaygınlaşıyor.

''50-60 KATTA YAŞAYANLARIN BİRBİRİNDEN HABERİ VAR MI?''

Yatay şehirleşme ile tabiatla bütünleşen aile mahalle ve komşukuk kültürünü ihya eden örnek yerleşim yerleri kurulacak. 50 kat 60 kat bu tür binalarda yaşayanların birbirinden haberi var mı?

''YAN DAİREDEKİ ÖLÜYOR, HABERLERİ YOK''

Komşuluk hukuku diye bir şey var mı? Yan dairedeki ölüyor haberleri yok. Bizim tarihimiz böyle mi? Biz sokağımızda karşımızdaki komşularımzı Müşerref teyze Suat teyze ben kirlendiğim zaman alıyor beni yıkıyor giydiriyor anneme teslim ediyordu.

''HEPSİ BİRER KİBİR ABİDESİ''

Aynı şekilde rahmetli annem onların çocuklarını alıyor yıkıyor teslim ediyordu. Bu kulelerde çocukların birbiriyle hukuku diye bir şey var mı? Hepsi birer kibir abidesi. Yatay şehirleşme anlayışıyla bütün o oluşan binalarda hem yaşayanların birbiriyle hukukunu zengileştireceğiz bu kültür bize tarihimizi medeniyetimizi de anlatacak.

''94 RUHUNU ANLATACAĞIZ''

Artık süreç kısalıyor. Şurada 55 günümüz var. Tüm belediye başkan adaylarımız belediye meclis üyesi olarak belirlenecek arkadaşlarımız milletvekillerimiz tüm teşkilatlarımız sokakta halkımıza bunları enine boyuna anlatmalı. Belediyecilik denince akla AK Parti gelir bunu anlatacağız. 94 ruhunu anlatacağız. Ankara'da Kayseri'de Erzurum'da Konya'da neler yaptık bunları anlatacağız. Eserlerimizle konuşacağız. Karşımızdakiler ne anlatacak? Yaptıkları bir şey yok ki anlatsınlar. İlk defa oy kullanacak genç evlatlarımız bir çoğu nerede neler yapıldı bunlardan haberleri yok. Bunların anlatmamız lazım ki bilsinler.

''BU SALDIRI DALGASINI ÜLKEMİZ KISA SÜREDE ETKİSİZ HALE GETİRMİŞTİR''

Ekonomide her dönemde AK Parti iktidarlarının nasıl başarı grafiği çizdikleri ortada. Göreve geldiğimizde kişi başı milli gelir 3500 dolardan alın biz 11 bin dolara kadar tırmandık. Şu anda biraz düşüşümüz var. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız kur faiz enflasyon dalgalanması milletimizin hayatında ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Bu dalgalanma Türkiye ekonomik araçların kullanıldığı bir büyük saldırıya maruz kalmıştır. Bu saldırı dalgasını da ülkemiz kısa sürede etkisiz hale getirmiştir. Ekonomideki kayıplarımız can kaybı değil para kaybıdır. Asgari ücreti 1603 liradan 2020 liraya yükselterek yüzde 26 düzeyinde çok önemli bir artış gerçekleştirdik.

''BAY KEMAL SEN BUNLARI BİLİR MİSİN?''

Kısa bir süre önce TOBB'da tüm oda borsa temsilcileriyle bir araya geldik. Orada yaptığım konuşmayla birlikte tüm illerdeki sanayi ticaret odası borsa onlardan taahhütler aldık. Aldığımız taahhüt yaklaşık 2,5 milyon işsize iş imkanıydı. Bu yıl içinde işsizlere iş imkanın sağlamış olduk bunun adımlarını attık. Bay Kemal sen bunları bilir misin? Nereden nereye geldik haberin var mı?

''BUNLAR KIYAMET ALAMETLERİ''

Bunu anlatmak bizim görevimiz bunu Bay Kemal anlatmaz. Kandil'le iş tutmuş olanlar hiç anlatmaz. Kandil'deki terör örgütü ile iş tutanlarla CHP İYİ Parti Saadet iş tutuyor. Bunlar kıyamet alametleri. Nereden nereye geldik?

''TÜRKİYE IMF DEFTERİNİ KAPATMIŞTIR VE BİR DAHA DA AÇMAYACAKTIR''

CHP ülkemizin yeniden IMF'ye gideceği yalanını söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli bunlar CHP zihniyeti diğerleri bunlar IMF'ye gittiler. Türkiye 2013 yılı mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah'ın izniyle açmayacaktır.''

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Bu arada İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti'ye geçti. Akkal'a rozetini AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den Manisa Milletvekili seçilen Tamer Akkal, partisinin Millet İttifakı'nda yer alması, HDP'nin üç büyük ilde aday çıkarmama kararını gerekçe göstererek partisinden istifa etmişti. Bu katılımla birlikte AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 290'dan 291'e yükseldi.