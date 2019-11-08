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Erdoğan: Mektubu Trump'a takdim edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yazdığı mektubu iade edeceğini belirtti.

GÜNDEM 08.11.2019, 14:08 08.11.2019, 14:10
Erdoğan: Mektubu Trump'a takdim edeceğim
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "ABD seyahatiniz çerçevesinde, PKK-YPG-SDG'nin komutanı olarak lanse edilen ve Türkiye tarafından iadesi istenen, ayrıca Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani adlı terörist ile ilgili Trump'la görüşmenizde masada neler olacaktır?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bunları biz Sayın Trump'a daha önce de söyledik. Terör örgütünün Mazlum Kobani diye ad taktığı Ferhat Abdi Şahin isimli terörist PKK terör örgütünün elebaşlarından bir tanesi. Biz önceki akşamki görüşmemizde Sayın Trump'a dedik ki 'Ne yazık ki siz böyle bir kişiyle bir araya geliyorsunuz. Böyle bir kişi ile bir araya gelişinizi biz kınıyoruz.' Elimizde malum mektup var. (Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı) Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim. Siz bana bu mektubu bu adamın arabulucu olmasını düşünerek gönderdiniz.

Benim size söylediklerim belli. Dedim ki 'Ben böyle bir teröristi veya terör örgütünü muhatap almam.' Bunun üzerine kendisi 'Pence'i göndereceğim' dedi. Ardından Pence'i, Pompeo ve O'Brien da yanında olmak üzere bize gönderdi. Bir gün öncesinde arkadaşlarımız O'Brienile görüşmeler yaptılar. Sonra da ikinci gün Pence ve Pompeo geldi. Ben Pence ile ikili görüşme yaptım. İkili görüşmeden sonra heyetler arası görüşmemize girdik ve120 saat kararını orada mutabakat metni içerisinekoyduk. Neler olacak, neler yapılacak hepsini o metinin içerisinde kamuoyuna açıkladık. Şu anda da bu yürürlükte. Ferhat Abdi Şahin denilen adamın birçok terör saldırılarında rol aldığını biliyoruz."

#ABD ziyareti #mektup #trump #recep tayyip erdoğan #cumhurbaşkanı
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