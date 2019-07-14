Erdoğan medya yöneticileriyle bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Vahdettin Köşkü'nde medya yöneticileriyle bir araya geldi.

Gazetecilerin Erdoğan'a soru yönelteceği toplantının ana gündemlerinden birinin S-400 olması bekleniyor. Gazetecilerin Erdoğan tarafından bizzat S-400 konusunda bilgilendirileceği belirtiliyor. Öte yandan yarın yıl dönümü olan 15 Temmuz darbe girişiminin de gündem maddelerinden biri olacağı ifade ediliyor.

Erdoğan'ın toplantının toplantının ardından Ankara'ya giderek 15 Temmuz Meclis özel oturumuna katılacağı bilgisi paylaşıldı. Erdoğan'ın yarın da Ankara'daki 15 Temmuz etkinliklerine katılması, ardından İstanbul'a gelerek saat 20:00'da Atatürk Havalimanı'nındaki anma etkinliklerine katılması bekleniyor. Ardından Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek oradaki müzenin açılışını gerçekleştireceği biliniyor.