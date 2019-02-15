Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatları ne yapacağını açıkladı

BURSA Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatları ne yapacağını açıkladı. Erdoğan, "Ben kazandığım tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

50 KAT TRİLYON YATIRIM YAPTIK

Osmanlı bir çınardır, Bursa Osmanlıdır, Osmanlı Bursa'dır. Bu topraklar ebedi bir yurttur. Bursa şehirlerden bir şehir değil adına nice şiirler yazılan eserler verilen bir yerdir. Son 16 yılda Bursa'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Bunları bilmeyenlere anlatın. 50 kat trilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz. Onlar sarece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar. Biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan 1,5 milyon geldi. Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı, Kızılay Meydanı'nda döner dağıttı. Ben de bu parayı Mehmetçi Vakfı'na vereceğim.

BUNLARIN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü HDP ile rahatsız oluyorlar. Merminin fiyatı ile domates patates bunların fiyatını karıştırıyorlar. Biz bunları niye anlatıyoruz hanımefendi Cudi'de Tendürek'te teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler bombalar bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin huzuru için. Teröristler tabii bundan rahatsız olacak. Bunlar ahlaksız. Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler.

ULUDAĞ ALAN YÖNETİM BAŞKANLIĞI KURUYORUZ

Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz. Eski tabakhaneler bölgesindeki mülkiyet sorunlarını çözdük, burayı termal turizm bölgesi haline getiriyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni kazandırdık. Bugün bedava yapalım.

YILDA BİR MİLYAR TL'LİK KATKI BEKLİYORUZ

Eski tabakhane bölgesini de termal turizm bölgesi yapıyoruz. Bursa'ya yılda bir milyar TL'lik katkıda bulunmasını bekliyoruz. İmar Barışı kapsamında Bursa'da 87 bin 936 müracaat yapıldı. Kentsel dönüşümdeki aksaklıkları çözeceğiz.Yaklaşık 20 bin vatandaşımızı etkileyen sıkıntıların hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden çözüme kavuşturacağız.