Erdoğan katıldığı toplantıda Topbaş’ın istifası değerlendirdi

Basına kapalı toplantı çerçevesinde, Topbaş’la parti çatısı altında çalışmaya devam edileceğinin vurgulandığı öğrenildi. Toplantıda bundan sonra neler yapılabileceği, önümüzdeki yerel seçimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu. DHA

EDİNİLEN bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan , İstanbul İl Teşkilatı ile 2019 seçimlerine hazırlık çerçevesinde istişare toplantısı yapıyor. Erdoğan, 2004 yılı Mart ayından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş ’ın istifa sıyla ortaya çıkan yeni duruma dair teşkilat mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunuyor.

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