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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda konuştu. Belgrad’da Türk ve Sırp iş adamlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul Projesinin temelinin 2018 yılında atacaklarını söyledi

Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda konuştu. Belgrad’da Türk ve Sırp iş adamlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul Projesinin temelinin 2018 yılında atacaklarını söyledi

10 Ekim 2017 Salı 19:02
Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi
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KANAL İstanbul Projesinin temelini yıl sonu ya da 2018 başı gibi atacağız” diyen Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul’un kendi kişisel hayali olduğunu da belirtti

“Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Sırbistan’ın iş birliği konusunda iş adamlarına gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

“Yıllar yılı ülkemiz devletçilik mantığı ile tıkanmıştı. Biz devletçiliği bir kenara bıraktık, şimdi bu mesafeleri alıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yılsonuna kadar 1.2 milyar dolara bu potansiyel ulaşabilir. Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarabiliriz dedi. Erdoğan, Sırbistan ile Türkiye’nin ilişkilerinin her geçen gün iyileştiğini belirterek Sırbistan ile Türkiye’nin yan yana gelmesini kıskananlar olabilir. İlişkilerimizin gelişmesi memnuniyet verici” dedi.

Alt yapı konusunda da önemli mesafe kaydettiklerini belirten Cumhurbaşkanı, “Yol medeniyettir ve bu yolculukta da özellikle alt yapı noktasında duble yolların Sırbistan’a kazandırılması Sırbistan’ın sınıf atlamasına sebep olacaktır” dedi.

“Türk yatırımcılar Sırbistan’da 8 bin kişiye istihdam sağlıyor” diyen Cumhurbaşkanı, eğitim kültür ekonomik alandaki iş birliğinin süreceğini vurguladı. İki ülkenin bölgedeki stratejik öneminde de değinen Cumhurbaşkanı, “Türkiye ve Sırbistan balkanların kilit ülkesidir sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKanal İstanbul
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