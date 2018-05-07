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Erdoğan istedi, Kenan Sofuoğlu kariyerini noktaladı

Dünya Supersport Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine yarış kariyerini noktaladı

Erdoğan istedi, Kenan Sofuoğlu kariyerini noktaladı

Dünya Supersport Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine yarış kariyerini noktaladı

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:53
Erdoğan istedi, Kenan Sofuoğlu kariyerini noktaladı
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YARIŞ kariyerini bu hafta sonu İtalya'da yapılacak yarışlar sonrasında bırakacağını açıklayan Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine kariyerimi noktalıyorum" dedi.

İşte Kenan Sofuoğlu'nun açıklaması:

"CUMHURBAŞKANIMIN İSTEĞİ ÜZERİNE YARIŞ KARİYERİMİ NOKTALIYORUM!"

"Bu hafta sonu italya'da "JÜBİLE" yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü ülkemizi dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik, Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum. 20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya şampiyonalarında yarışabilmekti şükürler olsun ki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Supersport ŞampiyonuKenan SofuoğluRecep Tayyip Erdoğan
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