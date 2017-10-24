Erdoğan, İstanbul'daki belediyelerle ilgili sinyali verdi!

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştuktan sonra gazetecilerin sorularına cevap verdi. Erdoğan, "İstanbul'daki gibi Ankara'da da belediye başkanı için bir istişare toplantısı olacak mı?" sorusuna "Her zaman yaptığımız gibi" diye cevap verdi.

GÖKÇEK'İN YERİNE KİM GELECEK?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceğini açıklamasının ardından yerine kimin geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "İstişareler devam edecek. İstanbul'da da toplantılar, istişareler yapıldı" dedi.

"İLÇE BELEDİYELERİNDE DEĞİŞİM" İDDİASI

Erdoğan, İstanbul'da 'Hayır' oyunun çıktığı ilçe belediyelerinde değişime gidileceği yönündeki soruya ise, şu anda böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ancak olmayacağı anlamına da gelmeyeceğini söyledi.

İstanbul'da 16 Nisan referandumunda "Hayır" çıkan ilçelerin AK Partili belediye başkanlarının da istifasının isteneceği iddia edilmişti.