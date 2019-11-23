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'Erdoğan, İnce ile görüştü' diyen gazeteci, haber kaynağını açıkladı

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddiasını ortaya atan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bu bilgiyi kendisine Talat Atilla'nın verdiğini açıkladı.

GÜNDEM 23.11.2019, 15:02
'Erdoğan, İnce ile görüştü' diyen gazeteci, haber kaynağını açıkladı
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SÖZCÜ gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın " Saray'da Erdoğan ile görüşen CHP'li" başlıklı yazısı gündeme bomba gibi düştü. Herkes bu ismin kim olduğunu merak ediyordu. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan Turan, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bu ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Bu gelişme sonrası herkes Rahmi Turan'a bu bilgiyi kimin verdiğini sorgulamaya başladı. Bir açıklama daha yapan Turan, kendisine bu bilgiyi veren kişinin Talat Atilla olduğunu duyurdu.

"HABER KAYNAĞIM KESİNLİKLE TALAT ATİLLA'DIR"

Oda TV'ye değerlendirmelerde bulunan Turan, "20 yıldır tanıdığım, inandığım ve güvendiğim Talat Atilla kardeşimin durup dururken, 'Rahmi Turan'ın verdiği haberin kaynağı ben değilim' diye açıklama yapmasını çok garip buldum, ayıpladım, gücendim. Ben bu konuda açıklama yaparken haber kaynağımın adını sürekli gizledim. Hatta TV programlarında bana o kadar sormalarına rağmen cevap bile vermedim. Mesleki ahlakım gereği haber kaynağımın adını söylemedim, bu konuda hassasiyet gösterdim. Ancak Talat Atilla'nın açıklaması beni çok üzdü. Bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktı. Haber kaynağım kesinlikle Talat Atilla'dır" dedi.

TALAT ATİLLA'DAN MESAJ

Rahmi Turan'ın kaynağını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Talat Atilla, konuyla ilgili olarak bir tweet paylaştı. Atilla, "20 dakika sonra tüm ayrıntıları yazacağım" dedi.

İDDİALARI KESİN BİR DİLLE YALANLAMIŞTI

Talat Atilla, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Değerli dostlar, Rahmi Turan aynı zamanda benim sitemde yazıyor diye Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin."

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, " Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi.

TALAT ATİLLA KİMDİR?

Gazeteci, 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1988 yılında gazeteciliğe ilk adımını attı ve Anavatan gazetesinde yazmaya başladı. Aynı dönemlerde İlk Haber gazetesinde muhabir olarak görev yaptı. Ardından Ulus gazetesinde istihbarat şefliği görevinde bulundu. Günaydın gazetesi, Son Havadis gazetesi çalıştığı gazeteler arasında yer alıyor.

MİLLİYET GAZETESİNDE YAZDI

Başarılı gazeteci Atilla, 2002 yılında ''tuktime.com'' adlı haber sitesini kurdu. İmtiyaz sahibi olduğu haber kanalının yanı sıra ''internetoku.com'' adlı haber sitesinin de imtiyaz sahibidir. Bir dönem Milliyet Gazetesi'nde yazarlık yapan Talat Atilla, İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu genel başkanı ve Türktime yönetim kurulu başkanıdır.

#muharrem ince #Cumhurbaşkanı Erdoğan #Rahmi Turan #SÖZCÜ
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