"Erdoğan-İnce görüştü" iddiasıyla ilgili CHP'den çok sert açıklama
Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiaları üzerine CHP MYK olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Faik Öztrak, "Bu operasyonun amacı gayet açıktır. Amaç CHP'de karışıklık çıkarmak, kumpas kurmaktır" dedi.
GAZETECİ Rahmi Turan'ın " Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" açıklamasının ardından hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Muharrem İnce'den gelen açıklamalar sonrası CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü gündemle toplandı. Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Rahmi Turan'ın haber kaynağı olduğunu söylediği Talat Atilla'ya seslenen Öztrak, "Bilgiyi kimden aldığını açıklasın" dedi.
"Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddialarının ardından CHP MYK olağanüstü toplandı. Toplantıda Beştepe'ye giden CHP'li tartışması da ele alındı. Toplantı sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Öztrak şunları söyledi:
"AMAÇ CHP'DE KARIŞIKLIK ÇIKARMAK"
-Gazeteci Rahmi Turan bu bilgiyi Saray'a yakın bir kaynaktan aldığını söyledi. Sonrasında da kaynağını açıkladı. Bu operasyonun amacı gayet açıktır. Amaç CHP'de karışıklık çıkarmak, kumpas kurmaktır. Operasyon saray menşeilidir.
-Saray memurlarının operasyonuyla CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değildir. CHP'yi dizayn edecek tek bir güç vardır. O da delegelerimizdir.
SORU KABUL ETMEDİ
Kısa basın toplantısının ardından gazetecilerden soru almayacağını belirten Öztrak, toplantıyı bitirdi.
NE OLMUŞTU?
Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Ardından da gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|12
|22
|2. Sivasspor
|11
|21
|3. Fenerbahçe
|11
|20
|4. Trabzonspor
|11
|19
|5. Alanyaspor
|11
|19
|6. Galatasaray
|12
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Giresunspor
|12
|13
|12. Adana Demirspor
|11
|12
|13. İstanbulspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|12
|9
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Levante
|14
|20
|11. Osasuna
|13
|19
|12. Villarreal
|13
|18
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|14
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6