"Erdoğan-İnce görüştü" iddiasıyla ilgili CHP'den çok sert açıklama

GAZETECİ Rahmi Turan'ın " Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" açıklamasının ardından hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Muharrem İnce'den gelen açıklamalar sonrası CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü gündemle toplandı. Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Rahmi Turan'ın haber kaynağı olduğunu söylediği Talat Atilla'ya seslenen Öztrak, "Bilgiyi kimden aldığını açıklasın" dedi.

"Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddialarının ardından CHP MYK olağanüstü toplandı. Toplantıda Beştepe'ye giden CHP'li tartışması da ele alındı. Toplantı sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Öztrak şunları söyledi:

"AMAÇ CHP'DE KARIŞIKLIK ÇIKARMAK"

-Gazeteci Rahmi Turan bu bilgiyi Saray'a yakın bir kaynaktan aldığını söyledi. Sonrasında da kaynağını açıkladı. Bu operasyonun amacı gayet açıktır. Amaç CHP'de karışıklık çıkarmak, kumpas kurmaktır. Operasyon saray menşeilidir.

-Saray memurlarının operasyonuyla CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değildir. CHP'yi dizayn edecek tek bir güç vardır. O da delegelerimizdir.

SORU KABUL ETMEDİ

Kısa basın toplantısının ardından gazetecilerden soru almayacağını belirten Öztrak, toplantıyı bitirdi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Ardından da gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi.