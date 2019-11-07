Erdoğan'ın "Yakaladık" dediği Bağdadi'nin eşi ilk kez görüntülendi
DEAŞ lideri Bağdadi'nin ABD tarafından yakalanmasının üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık" dediği Bağdadi'nin eşinin fotoğrafı ortaya çıktı.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Beştepe'deki Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde DEAŞ lideri Bağdadi'nin eşinin yakalandığını duyurmuş ve ABD'yi sert sözlerle eleştirmişti. Erdoğan'ın açıklamasının üzerinden kısa bir süre sonra Bağdadi'nin eşine ait fotoğraf da ortaya çıktı. Öte yandan, Erdoğan'ın konuşmasında söylediği Bağdadi'nin kız kardeşi ve kız kardeşinin kocasının fotoğraflarına da ulaşıldı.
İşte Bağdadi'nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi'nin fotoğrafı:
KIZ KARDEŞİ VE ENİŞTESİNİN DE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de yaptığı açıklamada, "Bağdadi kendini tünelde imha etti. Biz de hanımını yakaladık ama bakın yaygara yapmadık, ilk defa şimdi bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, onları üstelik de Suriye tarafında yakaladık. Şu anda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" demişti. Bu açıklamaların üzerinden Bağdadi'nin eşinin yanı sıra kız kardeşinin ve kız kardeşinin kocasının da fotoğrafları ortaya çıktı.
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