Erdoğan'ın tartışmalarına son noktayı koyduğu McKinsey ne iş yapar?

EKONOMİ gündeminin tartışmalı konularından biri olan McKinsey şirketi gündemden bir türlü düşmek bilmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı (YEP) bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışacaklarını belirtmesi üzerine son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olmuştu McKinsey olayı.

TEPKİ ALMIŞTI

Albayrak'ın açıklamasından sonra McKinsey ile çalışma kararı tepki almış ve ekonominin bir Amerikan şirkete emanet edildiği söylemleri yükselmişti. Bunun üzerine Albayrak "Ofisin başında biz varız. Sadece danışmanlık alacağız" açıklamasında bulunmuştu. Sadece danışmanlık hizmetinin alınacağı haberleri de eleştiri oklarının yönünü değiştirmemiş, McKinsey şirketiyle çalışma kararının iptal edilmesi istenmişti.

ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYDU

Bugün partisinin Kızılcahamam kampında ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, McKinsey tartışmasına son noktayı koyarak şirketten danışmanlık hizmeti de almayacağımızı açıkladı. Erdoğan, McKinsey tartışmaları ile ilgili, "Bütün Bakan arkadaşlarıma, 'Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız' dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz." dedi.

Peki gündemden düşmeyen McKinsey şirketi ne iş yapar?

16 BİNDEN FAZLA DANIŞMANI VAR

McKinsey & Company; önde gelen işletmelere, kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara hizmet veren global bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. Şirket, 16,000'den fazla danışman ve yaklaşık 2000 araştırma ve bilgi profesyonelinden oluşuyor. 60'tan fazla ülkede ofise, bu ofislerde 130 dilden çalışana sahip ve 100'den fazla ulusu temsil ediyor.

DÜNYANIN HER YERİNDEN MÜŞTERİSİ VAR

Müşterilerin yaklaşık yüzde 40'ı Avrupa'da, yüzde 35'i Amerika'da, yüzde 15'i Asya Pasifik'te ve yüzde 10'u ise Orta Doğu ve Afrika'da yer alıyor. Özel ve kamu kuruluşlarından ve sosyal kuruluşlardan oluşan geniş kapsamlı bir müşteri yelpazesine hizmet veriyor. McKinsey misyonunu, "Müşterilerimize performanslarında belirgin fark yaratacak kalıcı iyileştirmeler konusunda destek vermenin yanında, yetenekli kişiler için cazip, heyecan yaratan ve bu kişileri elinde tutmayı başaran bir şirket olabilmektir" olarak açıklıyor.

İSTANBUL OFİSİ 1995 YILINDA KURULDU

1995 yılında kurulan McKinsey İstanbul Ofisi, Türkiye'de faaliyet gösteren ilk, üst düzey yönetim danışmanlığı şirketidir. McKinsey İstanbul Ofisi şu sektör ve alanlara danışmanlık hizmeti vermektedir:

Finans hizmetleri

Grup Şirketler/Holdingler

Başlıca kamu sektörü girişimleri için (bankacılık sistemi reformu, enerji ve telekom sektörlerinin yeniden yapılandırılması ve genel özelleştirme gündemi gibi) resmi ve bağımsız düzenleyiciler

Türkiye'deki sektörler ile ilgilenen çok uluslu şirketler

Sivil toplum kuruluşları