Erdoğan'ın talimatı sonrası ilk onlar bıraktı

CUMHURBAŞKANLIĞI bünyesinde bulunan polis memuru ve özel harekâtçılar Yavuz16 adı verilen yerli silahları ve Milli Piyade Tüfeği olarak bilinen MPT-76 tüfekleri kullanacak.



Habertürk TV'nin haberine göre, Sig Sauer silahları kullanan Cumhurbaşkanlığı korumaları, silahı bıraktı. Bundan böyle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan polis memuru ve özel harekâtçılar Yavuz16 adı verilen yerli silahları ve Milli Piyade Tüfeği olarak bilinen MPT-76 tüfekleri kullanacak. MPT-76, NATO testlerinden geçen tek tüfek olarak biliniyor.



Bugün Ankara'da Valiler Toplantısı'nda konuşan Erdoğan “Buradan bakanımıza da söylüyorum. Sig Sauer diye tabir edilen silah bundan sonra emniyet teşkilatımızda kullanılmayacak. Kendi silahımızı kullanacağız” demişti.