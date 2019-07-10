Erdoğan'ın "Sırtımızdan hançerlediler" sözlerine ne diyorlar?

ALİ Babacan, kurucu olduğu AK Parti'den 18 yıl sonra istifa ederek yeni parti çalışmalarına dair ilk resmi açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babacan'ın partisine destek verdiği iddia edilen 11. Abdullah Gül'ü de eleştirerek"Sırtımızdan hançerlediler" dediği iddia edilmişti. Babacan ve Gül, Erdoğan'ın bu sözlerini ve yeni parti çalışmalarını yakın çevreleriyle konuştu.

GÜL, YENİ PARTİDE YER ALACAK MI?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Abdullah Gül, son dönemde AK Parti yönetiminin eleştiri oklarını üzerine topladı. Yeni parti oluşumuna ilişkin Gül ve Babacan cephesinden kulislere yansıyan bilgiler şöyle: Yakın çevresinin verdiği bilgiye göre Gül, Babacan hareketini desteklemekle birlikte, aktif olarak partide görev almayı düşünmüyor. Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra yurt dışı ağırlıklı konferans ve toplantılara katılan Gül, ismini taşıyan Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'ne de, kurduğu vakıf aracılığıyla destek sağlıyor. Gül'ün, siyasi konumunda yeni partiyle ilgili bir değişiklik yapmayacağı ifade ediliyor. Bunun nedeni olarak da "11. Cumhurbaşkanı" sıfatını taşıması gösteriliyor. Gül'ün gerek yeni parti oluşumundaki arkadaşları ile gerekse yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde, "Artık cumhurbaşkanı olmasam da, 7 yıl boyunca bu kimlik üzerimize nüfuz etti. Bir yandan tek kişi yönetimini eleştirirken, diğer yandan bir parti oluşumu içinde yer almam doğru olmaz, partilerüstü konumumu sürdüreceğim" mesajı veriyor. Yine eski cumhurbaşkanı sıfatıyla, sisteme yönelik eleştiri ve önerilerini sürdüreceği vurgulanan Gül, fikirsel olarak yeni parti oluşumuna destek veriyor. Ancak bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde, üzerinde uzlaşma olması halinde, aday olması da olasılık dahilinde gösteriliyor. 24 Haziran 2018 seçimlerinde de CHP'nin Gül üzerindeki uzlaşı arayışı anımsatılıyor ve "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıkmasaydı, Gül muhalefetin ortak adayı olacaktı" deniliyor.