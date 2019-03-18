Erdoğan'ın sağ koluydu! Şehit Olçok'un eşinden isyan: Kaça sattınız

15 Temmuz'da darbeciler tarafından Boğaz Köprüsü'nde vurularak şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, açığa alınan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt için çok sert sözler sarf etti. Olçok, Twitter'dan yaptığı açıklamada Fettah Tamince hakkında "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı veren Bozkurt'a "250 şehidi kaça sattınız?" diye seslendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, dün, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karabacak'ın ve yaklaşık bir ay önce Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan, Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderilen Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt'un açığa alındığı belirtilmişti.

FETTAH TAMİNCE KARARI

Açığa alınan savcıların tahkikat aşamasını yürüttükleri FETÖ dosyalarında para karşılığında şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdikleri iddia edilmişti. Açığa alınan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt, Rixos otellerinin sahibi olan ve bir dönem Fethullahçılar içerisinde yer aldığını itiraf eden iş adamı Fettah Tamince hakkında "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı vermişti.

"ADALETİ KAÇA SATTINIZ"

15 Temmuz'da darbeciler tarafından Boğaz Köprüsü'nde vurularak şehit olan AK Parti'nin reklamcısı Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak çok sert bir mesaj paylaştı.

Nihal Olçok, kişisel Instagram hesabından, "Adaleti kaça sattınız" diye sorarak, şu şiiri paylaştı:

"Aşkın pazarında canlar satılır

Satarım canımı alan bulunmaz

Yunus öldü deyu selam verirler

Ölen beden imiş, aşıklar ölmez…"

"KAÇA SATTINIZ 250 ŞEHİDİ?"

Nihal Olçok, kişisel Twitter hesabından ise, "Kaça sattınız 250 şehidi? Değdi mi, aldığınız verdiklerinize" diye belirtti.

EROL OLÇOK KİMDİR?

Aslen Çerkes olan Erol Olçok, 5 Mart 1962 tarihinde Çorum'un Mecideyekavak Köyü'nde doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra 2 yıl Çorum'da Kuran kursunda okudu. Daha sonra Çorum İmam-Hatip Lisesi'nde öğrenimine devam etti. 1982 yılında üniversiteyi kazanarak ilk kez İstanbul'a geldi. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. 1987 yılında Slayt Reklam, 1988 yılında Rekpa Reklam, 1989 yılında ise Ajans E'yi kurdu. 27 Mart 1994 Yerel Seçimleri'nde ilk seçim kampanyasını yaptı. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş.'de Basın Danışmanı olarak göreve başladı. Ocak 1995'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanı oldu. 1998 yılında Nihal Olçok ile evlendi ve 1999 yılında ilk evladı Abdullah Tayyip doğdu. 1998 yılında Arter isimli reklam ajansını kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1993 İstanbul İl Başkanlığı döneminden bu yana birlikte çalışan Erol Olçok, AK Parti'nin ismini, logosunu tasarladı, sloganlarını buldu ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarını gerçekleştirdi. 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin Genel Seçim Kampanyası'nı yönetti. Erol Olçok'un 2007'de "Durmak Yok Yola Devam", 2011'de "Aynı Yoldan Geçmişiz Biz", 2014'de "Bayrak", 2015'de Cumhurbaşkanlığı "Fors" filmi çalışması en bilinen çalışmaları oldu.

ERDOĞAN'IN YOL ARKADAŞIYDI

1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren Erol Olçok, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte önce Altunizade'deki ardından saldırıların yoğun olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki direnişe katıldı. Olçok ve oğlu, darbecileri ikna etmeye çalışırken hainlerin kurşunlarıyla köprü üzerinde şehit düştü.