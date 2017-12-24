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Erdoğan'ın "rüyası" Meclis gündemine taşındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "rüyam" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul Projesi için geri sayım başladı. Projeye ilişkin birçok konu Meclis gündemine taşındı

Erdoğan'ın "rüyası" Meclis gündemine taşındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "rüyam" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul Projesi için geri sayım başladı. Projeye ilişkin birçok konu Meclis gündemine taşındı

24 Aralık 2017 Pazar 13:51
Erdoğan'ın "rüyası" Meclis gündemine taşındı
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ULAŞTIRMA Bakanı Ahmet Arslan, 2018 yılı başında temeli atılacak 'Çılgın Proje'de milli güvenlik meselesi başta olmak üzere, vatandaşların can güvenliği, tehlikeli madde taşıyan gemilerin tehlike oluşturmaması, sebepsiz zenginleşmelere ortam verilmemesi gibi hassasiyetleri dikkate aldıklarını söyledi.

KANAL İSTANBUL İHALESİNE 3 FİRMA DAVET EDİLDİ

Güzergâhın hidrolik, jeofizik gibi çalışmalar sonucunda belirleneceğini aktaran Arslan Ege, Marmara ve Karadeniz arasındaki dengenin bozulmaması ve su canlılarının göçünün irdelenmesi gerektiğini vurguladı. Dünyada yeterliliği, güvenirliliği tespit edilen müşavir firmaları proje ve danışmanlık hizmeti ihalesine davet ettiklerini aktaran Arslan, "İhaleye 3 firma davet edildi. Yeterliliği olan firmalar katıldı ve Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. ihaleyi kazandı" dedi. Sabah'ın haberine göre, Bakan Arslan, mühendislik çalışmalarıyla birlikte kanala entegre liman, lojistik gibi yapıların uzman ekipler tarafından belirlenerek, yapım işleri için finans modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
çılgın ProjeMeclisAhmet Arslan
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