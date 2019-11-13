Erdoğan'ın "O iş bitti" dediği şirket, Yuvarlak Masa'da yer aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iş insanlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Türk heyetinden birçok isim yer alırken çok sayıda şirketin temsilcisi de hazır bulundu. Bu şirketler arasında Erdoğan'ın "Uber diye bir şey çıkmış, o iş bitti. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı?" dediği Uber şirketinin temsilcilerinin de yer alması dikkat çekti.Bir dizi ziyaret amacıyla ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

BİRÇOK ŞİRKET TEMSİLCİSİ ORADAYDI

Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.UBER DİKKAT ÇEKTİ Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Türkiye'de faaliyetleri durdurulan Uber'in yer alması dikkat çekti. Mahkeme Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açılan davayı kabul etmiş, geçen ekim ayında Uber'in tüm faaliyetlerinin durdurulmasına ve internet sitelerine erişimin engellenmesine karar vermişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezinde Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin düzenlediği iftarda Uber'e yönelik olarak, "Uber diye bir şey çıkmış, o iş bitti. Artık öyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı? Avrupa'da varmış, bana ne oradan ya biz karanını vereceğiz. Bu konuyla ilgili olarak sayın vali bütün yetki sizde. İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kendine göre taksicilik sistemi böyle bir şey yok." şeklinde konuşmuştu.