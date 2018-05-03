Erdoğan'ın "Nezaket fukarası" dediği sanatçıya teklif götürecek

24 Haizran seçimleri için çalışmalarına tam gaz devam eden Cumhuriyet HalK Partisi'nde milletvekilliği adaylığı için ince elenip sık dokunuyor.
LİSTEDE BİRÇOK İSİM VAR
Milletvekilliği adaylığı için sol görüşleriyle tanınan isimlere öncelik verecek CHP'de Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Murat Sevinç, gazeteci Ahmet Şık, sanatçılar Levent Üzümcü ve Meltem Cumbul gibi isimlerin üzerinde duruluyor.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Meltem Cumbul, Uluslararası Adana Film Festivali'nde yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmamış ve bu nedenle büyük tepki çekmişti.
CHP, Meltem Cumbul'a Milletvekili Olması İçin Teklif Götürecek
ERDOĞAN SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meltem Cumbul'a sert sözlerle yüklenmiş ve ifadelere yer vermişti: "Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen, nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap sevgiyi korumak, işini en güzel, en kaliteli şekilde yapmaya devam etmektir."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.