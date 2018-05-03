Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104726
ALTIN
175.233
DOLAR
4.1572
STERLİN
5.6687
EURO
4.9751
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği"...
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı yaşlanmak mümkün!
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı...
Kim demiş: En fazla lazer epilasyonu kadınlar yaptırıyor diye!
Kim demiş: En fazla lazer...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 3 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Erdoğan'ın "Nezaket fukarası" dediği sanatçıya teklif götürecek

Milletvekilliği adaylığı için sol görüşleriyle tanınan isimlere teklif götürmeye hazırlanan CHP'nin radarına ünlü oyuncu Meltem Cumbul da girdi

Erdoğan'ın "Nezaket fukarası" dediği sanatçıya teklif götürecek

Milletvekilliği adaylığı için sol görüşleriyle tanınan isimlere teklif götürmeye hazırlanan CHP'nin radarına ünlü oyuncu Meltem Cumbul da girdi

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:09
Erdoğan'ın "Nezaket fukarası" dediği sanatçıya teklif götürecek
banner404

24 Haizran seçimleri için çalışmalarına tam gaz devam eden Cumhuriyet HalK Partisi'nde milletvekilliği adaylığı için ince elenip sık dokunuyor.
LİSTEDE BİRÇOK İSİM VAR
Milletvekilliği adaylığı için sol görüşleriyle tanınan isimlere öncelik verecek CHP'de Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Murat Sevinç, gazeteci Ahmet Şık, sanatçılar Levent Üzümcü ve Meltem Cumbul gibi isimlerin üzerinde duruluyor.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Meltem Cumbul, Uluslararası Adana Film Festivali'nde yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmamış ve bu nedenle büyük tepki çekmişti.
CHP, Meltem Cumbul'a Milletvekili Olması İçin Teklif Götürecek
ERDOĞAN SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meltem Cumbul'a sert sözlerle yüklenmiş ve ifadelere yer vermişti: "Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen, nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap sevgiyi korumak, işini en güzel, en kaliteli şekilde yapmaya devam etmektir."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
MilletvekilliCHPİbrahim KaboğluMurat Sevinç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahibinden satılık antik kent!
Sahibinden satılık antik kent!
Nesli tükenmekte olan Semenderler köylünün içme suyundan çıktı
Nesli tükenmekte olan Semenderler köylünün içme suyundan çıktı
Uçakta sarhoş yolcu krizi
Uçakta sarhoş yolcu krizi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim