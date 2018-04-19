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Erdoğan'ın masasındaki son anketi, AK Parti Sözcüsü duyurdu

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran seçimi ile ilgili son seçim anketini açıkladı. Ünal, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın yüzde 55,6 oy aldığını dile getirdi

Erdoğan'ın masasındaki son anketi, AK Parti Sözcüsü duyurdu

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran seçimi ile ilgili son seçim anketini açıkladı. Ünal, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın yüzde 55,6 oy aldığını dile getirdi

19 Nisan 2018 Perşembe 14:22
Erdoğan'ın masasındaki son anketi, AK Parti Sözcüsü duyurdu
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 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamada uyum yasalarının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını ve sürecin başladığını söyledi.

"YASAL KOŞULLARI TAŞIYAN PARTİLERİN, SEÇMENİN KARŞISINA ÇIKMASINDAN YANAYIZ"

Partilerin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin soruya Ünal, "Yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız" dedi.

ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜZDE 55,6

Ünal, ayrıca oy oranına ilişkin soruya, "En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiMahir ünal
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