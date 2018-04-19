Erdoğan'ın masasındaki son anketi, AK Parti Sözcüsü duyurdu

Ünal, ayrıca oy oranına ilişkin soruya, "En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyor" dedi.

Partilerin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin soruya Ünal, "Yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamada uyum yasalarının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını ve sürecin başladığını söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.