Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! Bakın ne kadar para alıyor?

CUMHURİYET Gazetesi’nden Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 2019 yılı için ayrılması öngörülen 2.8 milyar TL'lik bütçenin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı'nda hazırlanan genel bütçe önerisi içindeki brüt maaşını, bir önceki yıla göre yüzde 26 arttırdı.

Parlamenter sistemde belirlenen 2018 bütçesine göre brüt 59 bin lira maaş alan Erdoğan, Başkanlık sistemine geçince brüt maaşını 74 bin 500 TL'ye çıktı.

Erdoğan'ın 2020 maaşı brüt 81 bin 750 TL, 2021 maaşı ise yıllık brüt 1 milyon TL'ye geçerek aylık brüt 87 bin 500 TL tahmin edildi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresince brüt maaşı yüzde 7 ile 11 arasında değişen rakamlarda arttı. Gül, son görev yılın olan 2014'ün başından Ağustos ayına kadar ayda 40 bin TL brüt maaş aldı.