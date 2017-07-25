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Erdoğan'ın Körfez turuna, BAE'den haddini aşan yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunu yorumlayan BAE Dışişleri Bakanı Gargaş, Türkiye'nin bu konuda tarafsız kalmasının daha iyi olacağını açıkladı

Erdoğan'ın Körfez turuna, BAE'den haddini aşan yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunu yorumlayan BAE Dışişleri Bakanı Gargaş, Türkiye'nin bu konuda tarafsız kalmasının daha iyi olacağını açıkladı

25 Temmuz 2017 Salı 16:46
Erdoğan'ın Körfez turuna, BAE'den haddini aşan yorum!
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BİRLEŞİK  Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş,  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu yorumladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş,  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun  Katar krizine ilişkin yeni bir şey sunmadığını ve  Türkiye'nin bu konuda tarafsız kalmasının daha iyi olacağını söyledi.

"TÜRKİYE TARAFSIZ KALSIN, ERDOĞAN'IN ZİYARETİ BİR ŞEY SUNMADI"

Erdoğan'ın  Suudi Arabistan,  Katar ve  Kuveyt'e yaptığı ziyaretleri  Twitter hesabından yorumlayan Gargaş, " Türkiye  Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, yeni bir şey sunmadı.  Türkiye'nin aceleci tutumu nedeniyle, bu krizde tarafsız kalmak  Ankara için en iyi seçenek olacaktır. Zira hiçbir ziyaret,  Katar'ın kendi tutumunda yapacağı etkiyi yaratamaz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KÖRFEZ TURU

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan,  Katar ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize çözüm bulmak amacıyla sırasıyla  Suudi Arabistan,  Kuveyt ve  Katar'a ziyarette bulunmuştu.

Erdoğan'ın turun son durağı olan  Doha'da  Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın, görüşmeler sonucu "krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalınmış olduğu" yönünde açıklamada bulunmuştu.

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Birleşik Arap EmirlikleriCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanTürkiye CumhuriyetiSuudi Arabistan
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