Erdoğan'ın 'Konuşturmayın' dediği Başkan'dan jet açıklama

ÇANAKKALE Belediye Meclis üyesinde kadın üyeye hakaret eden CHP'li Başkan Gökhan'dan Erdoğan'a "Biz halkla kutlarız" yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında CHP'li başkana tepki gösterip '18 Mart törenlerinde konuşturmayın' talimatı vermişti.

Cumhuriyet'e konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Zaten 'konuşturmayın' dedikleri yerde kendi törenlerini yapıyorlar. Biz akşam Çanakkale halkıyla birlikte fener alayımızı yapıyoruz. Fener alayından da beni men edecek hali yok herhalde. Bu talimat, benim açımdan bir anlam ifade etmiyor” dedi.

KADIN ÜYEYE HAKARET ETMİŞTİ

Çanakkale Belediye Meclisinde CHP'nin delege seçimlerinde yaşanan usulsüzlükleri dile getiren AK Partili üye Tülay Ömercioğlu, CHP'li başkan Ülgür Gökhan'ın hakaretlerine maruz kalmıştı.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kadın meclis üyesine "konuşma, kes, ahlaklı ol" diye bağırdı. AK Partili kadın meclis üyesinin mikrofonunu kapattıran CHP'li başkan, gelen diğer tepkilere de aynı kabalıkla cevap verdi.