Erdoğan'ın istifasını istediği başkan istifa etti

İSTİFASI istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada icraatlarını anlatan ve istifa etmeyen Altepe, gazetecilerin karşısına geçti. Burada yaptığı konuşmada istifa etti.

İSTİFA ETMEDİ

Bugün Bursa'daki açılış töreninde istifa etmesi beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin canlı yayında yaptığı konuşmada istifa etmesi bekleniyordu. Ancak Altepe, beklenin aksine istifa etmedi.

GAZETECİLERİN KARŞINA GEÇTİ

Yaptığı açılış konuışmasının ardından gazetecilerin karşısına geçen Altepe, "Bursa için çalışmaya devam ediyoruz. Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin ettirmedik. Dedikodulara izin vermemek için Belediye Başkanı olduktan sonra tüm iş yerlerimi kapattım." dedi.

"Her girdiğimiz seçimden zaferle çıktık" vurgusu yapan Altepe, "Yolsuzluk tembellik ve istismarla hiç gündeme gelmedik" dedi.