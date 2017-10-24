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Erdoğan'ın işaret ettiği iki başkan gitti, biri direniyor

İstifası istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek istifa edeceğini duyurdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ise istifaya yanaşmıyor

Erdoğan'ın işaret ettiği iki başkan gitti, biri direniyor

İstifası istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek istifa edeceğini duyurdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ise istifaya yanaşmıyor

24 Ekim 2017 Salı 09:12
Erdoğan'ın işaret ettiği iki başkan gitti, biri direniyor
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AK Parti'deki istifa düğümleri çözülmeye başladı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği isimler bir bir görevlerini bırakıyor.  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı  Recep Altepe'nin istifasından sonra  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek de cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu. Geriye ise tek bir isim kaldı,  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı  Ahmet Edip Uğur...

DİRENECEKLER DERKEN İKİSİ İSTİFA KARARI ALDI

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan  Bursa,  Balıkesir ve  Ankara Büyükşehir Belediyelerinin isimlerini vererek istifa beklediklerini dile getirmişti. Bu gelişmenin ardından anından istifalar gelmemiş hatta belediye başkanlarının birbirleriyle konuşup direnme kararı aldıkları bile ifade edilmişti. Ancak üçlü direnme olayı yaşanmadı. Önce  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı  Recep Altepe istifa etti. Sonra da  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek, cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu.

"LİDERİMİZLE TERS DÜŞMEYECEĞİZ"

Recep Altepe, kararını açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugüne kadar sürdürdüğümüz kavga değil hizmet ilkesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Parti liderimiz ile ters düşmeyeceğiz. Çatışmayacağız, zarar vermeyeceğiz" dedi.  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı  Ahmet Edip Uğur kanadından ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan  AK Parti'nin Mayıs'taki kongresinden sonra 'Partideki metal yorgunluğunu gidereceklerini' açıklamış, bu sözlerden iki ay sonra kabinede, Ağustos'tan itibaren de  AK Parti'nin bazı il ve ilçe yönetimlerinde değişikliğe gidilmişti.

"CUMARTESİ GÜNÜ VEDALAŞIP İSTİFA EDECEĞİM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek ise dün  Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra istifa edeceğini sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:

"Sn Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık... İnşaallah cumartesi günü  Ankara Büyükşehir Bld Meclisini olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim"

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI DİRENİYOR

İki ismin istifa kararlarından sonra ise gözler  Balıkesir Belediye Başkanına çevrildi. Başkan  Edip Uğur ise istifa edecek misiniz sorularına tek kelimelik yanıt verdi : Hayır! Uğur'un gelen istifalardan sonra önümüzdeki günlerde nasul bir politika izleyeceği ise merak konusu.

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Recep AltepeBalıkesirAnkaraRecep Tayyip ErdoğanPolitikaGüncel
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