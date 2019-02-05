NÜKLEER Düzenleme Kurulu ile Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
NÜKLEER DÜZENLEME KURULU'NA 5 ATAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarda, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na Zafer Demircan, İkinci Başkanlığa Necati Yamaç, üyeliklere de İsmail Hakkı Arıkan, Afşın Burak Bostancı ve Mehmet Fatih Alptekin atandı.
MANAS ÜNİVERSİTESİ'NE METİN TOPCUOĞLU ATANDI
Ayrıca, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atandı.
Erdoğan'ın imzasıyla 2 önemli kuruma atama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Nükleer Düzenleme Kurulu ile Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
NÜKLEER Düzenleme Kurulu ile Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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