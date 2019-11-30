Erdoğan'ın "Hayalim" dediği projeye karşı çıktı: Şehre ihanettir
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesinin kente ihanet olduğunu belirterek "Bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız" dedi.
GÜNDEM 30.11.2019, 10:13
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve eski Trabzonsporlu futbolcu Özkan Sümer'in kendisini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"KANAL İSTANBUL BU ŞEHRE İHANETTİR"
'Kanal İstanbul' projesi ile ilgili soru üzerine Başkan İmamoğlu, "Kanal İstanbul bu şehre 100 kere ihanettir. Birazcık bilimden ve şehircilikten anlayan herkesin vicdanını sızlatacak; bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN "HAYALİM, HÜLYAM" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Kanal İstanbul projesini "Yüzyılın projesi" olarak nitelendirmiş ve "Hayalim, hülyam" ifadelerini kullanmıştı.
15°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Namaz Vakti 30 Kasım 2019
|İmsak
|06:19
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|12
|24
|2. Trabzonspor
|12
|22
|3. Başakşehir
|12
|22
|4. Fenerbahçe
|12
|21
|5. Beşiktaş
|12
|21
|6. Malatyaspor
|13
|20
|7. Alanyaspor
|12
|19
|8. Galatasaray
|12
|19
|9. Göztepe
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|12
|16
|11. Gençlerbirliği
|13
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Çaykur Rizespor
|12
|14
|14. Konyaspor
|12
|13
|15. Kasımpaşa
|12
|12
|16. Antalyaspor
|12
|12
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|12
|24
|2. Ümraniye
|12
|21
|3. Akhisar Bld.Spor
|12
|21
|4. Erzurum BB
|12
|21
|5. Bursaspor
|12
|20
|6. Menemen Belediyespor
|12
|20
|7. Fatih Karagümrük
|13
|19
|8. Balıkesirspor
|12
|18
|9. Keçiörengücü
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|15
|11. İstanbulspor
|13
|15
|12. Altay
|12
|15
|13. Giresunspor
|12
|13
|14. Boluspor
|12
|10
|15. Osmanlıspor
|12
|10
|16. Altınordu
|12
|10
|17. Adanaspor
|12
|9
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Sheffield United
|13
|18
|7. Burnley
|13
|18
|8. Arsenal
|13
|18
|9. M. United
|13
|17
|10. Tottenham
|13
|17
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|13
|15
|15. Aston Villa
|13
|14
|16. Everton
|13
|14
|17. West Ham
|13
|13
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Sevilla
|14
|27
|4. Atletico Madrid
|14
|25
|5. Athletic Bilbao
|14
|23
|6. Real Sociedad
|14
|23
|7. Getafe
|14
|21
|8. Granada
|14
|21
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|18
|13. Deportivo Alaves
|14
|18
|14. Real Valladolid
|15
|18
|15. Real Betis
|14
|16
|16. Eibar
|14
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|14
|9
|20. Leganés
|14
|6