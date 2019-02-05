Erdoğan'ın fiyatları düşürmek için dile getirdiği tanzim satış nedir?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yüksek gıda fiyatlarına tepki göstererek, "Fiyatlar için gerekirse ayar çekeceğiz. Belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satış yapabiliriz." açıklamasının ardından herkes nedir bu tanzim satış demeye başladı. İşte tanzim satış hakkında merak edilen tüm detaylar...

TANZİM SATIŞ NEDİR?

Tanzim kelime anlamıyla düzene koyma, yoluna koyma anlamı taşımaktadır. Tanzim satış ise satıcı fiyatlarının yükselmesini önlemek, bazı malların tüketiciye ulaşmasını sağlamak için belediye veya başka kamu kuruluşları tarafından yapılan satışa denir.

TANZİM SATIŞ HALKIN YARARINADIR

Tanzim etmek düzene koymayı veya düzen getirmeyi vurgular. Tanzim satmak ise kamu kurumlarının piyasaya müdahale şeklidir. Belediyeler ve halka hizmet amaçlı çalışan kamu kurumlarının halkın iyiliğine piyasaya ucuz ürün sunmasıdır.

TANZİM SATIŞ TANSA İLE BAŞLADI

Tanzim satış, Türkiye'de 1973 yılında kurulan Tansa ile başlamıştır. İzmir'de kurulan Tansa o yıllarda tüketicilere ucuz et ve kömür sağlamak hedefiyle yola çıkmıştı. Tansa, 1976 yılında "Tanzim Satışlar Müdürlüğü" çatısı altında ilk mağazasını açtı. 1986'ya gelindiğinde mağaza sayısı 12'ye ulaştı.

TANSA-TANSAŞ-MİGROS DÖNÜŞÜMÜ

Yaşanan gelişmeler üzerine 15 Aralık 1986'da Tansaş İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş. kuruldu. 1996 yılında belediyeye ait hisselerin yüzde 32,98'i halka açıldı. 1999 yılına gelindiğinde şirketin hisselerinin büyük bölümü Doğuş Grubuna geçti. 2002 yılında hizmet kalitesini yükseltmek isteyen Tansaş Macrocenter'ı kendi bünyesine kattı. 3 Ağustos 2006 yılında Tansaş ve Migros birleşti. Firma ticaret hayatına Migros adı altında devam ediyor.