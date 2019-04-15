Erdoğan'ın eski metin yazarından olay yaratacak Pelikan çıkışı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara eski Milletvekili Aydın Ünal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "AK Parti'nin önündeki en büyük sorun,Pelikan adı verilen paralel örgüttür. AK Parti kendisini hızla aşağı çeken bu yapıdan acilen kurtulmalıdır." dedi.

Aydın Ünal, resmi Twitter hesabından dikkat çeken Pelikan iddiasında bulundu. Ünal, AK Parti'ye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"YAPICI ELEŞTİRİ YAPANLARA 'HAİN' DAMGASI VURULUYOR"

"Sorun şu: En küçük bir yapıcı eleştiri ya da sağduyulu yaklaşımı 'Hain' demeye varan damgalamalarla örten bir güruh türedi. "Savunmayı" samimiyetten uzaklaştırıp rant sağladıkları sektöre dönüştürdüler. Her bir sorunun fark edilmesini ve çözümünü sinsice engelliyorlar."

"MALUM GÜRUH ELİYLE ENGELLENİYOR"

"Örneğin; işsizlik 14,7'ye çıkmış. Bu sorunun nedenlerinin konuşulması herkesin bildiği sır iken, malum güruh eliyle engelleniyor. 'TÜİK'te FETÖ var' ya da 'Bize saldırıyorlar' deyince sorun çözülmüyor, çözüm yoluna girmiyor; tersine daha da büyüyor."

"EN BÜYÜK SORUN PELİKAN"

"AK Parti'nin önündeki en büyük sorun,Pelikan adı verilen paralel örgüttür. Gerçekleri örtmek propaganda değildir. Sorunları perdelemek yeni ve daha büyük sorunlar doğurur. AK Parti kendisini hızla aşağı çeken bu yapıdan acilen kurtulmalıdır."

İşte o tweetler;