Erdoğan'ın diploması hakkındaki suç duyurusu AİHM'e taşındı

HALKIN Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması hakkında yaptığı suç duyurusunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdığını açıkladı.

HKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lisans diploması olmadığını ve sunduğu replikaların da birbirinden farklı olduğunu iddia ederek, 2015 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığın işlem yapmaması üzerine de HKP başvurusunu Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

HKP, Anayasa Mahkemesi'nin başvuru hakkında "Kabul edilmezlik" kararı vermesinin ardından avukatları Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Doğan Erkan aracılığıyla konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdığını duyurdu.

Bir açıklama yayımlayan parti, konunun tüm ülkeyi ve evrensel hukuku ilgilendirmesi sebepleriyle hem "Etkili Başvuru Hakkı, İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü" hem de "Hakikati Bilme Hakkı" ihlalleri gerekçesiyle başvuran Parti avukatları, AİHM İçtüzüğü uyarınca "ivedi inceleme" de talep ettiklerini belirtti.