Erdoğan'ın danışmanı ile Metiner, sosyal medyada birbirlerine girdiler
Mehmet Altan'ın beraat edip, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye edilmesini "Adalet yerini buldu" ifadeleriyle paylaşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, AK Partili Mehmet Metiner'in tepkisini çekti. İkilinin sosyal medyadaki atışmaları büyük yankı uyandırdı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin gazeteci-yazarlar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da arasında bulunduğu 6 kişi hakkında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada son sözler soruldu. Mahkeme tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın ise adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Ilıcak ve Altan gece geç saatlerde tahliye edildi.
METİNER'İ KIZDIRAN PAYLAŞIM
Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları devam ederken AK Partili Mehmet Metiner'den sosyal medyada dikkat çeken bir çıkış geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in konuyla ilgili yaptığı "Mehmet Altan beraat etti çok güzel haber. Adalet yerini buldu. Yargı Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ı suçlu buldu, Mehmet Altan'ı da suçsuz" paylaşıma atıfta bulunan Metiner, "Cumhurbaşkanımızın çevresinde danışman sıfatıyla bulunanların sözlerine dikkat etmeleri gerekir. Kişisel duygularınız ve düşünceleriniz bu kadar önemliyse resmî görevler üstlenmeyin kardeşim" ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLI YANIT
Mehmet Metiner'in kendisine yönelttiği bu eleştiriye sosyal medya hesabından 15 Temmuz'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yanıt veren İlnur Çevik, şu notu düştü: "16 Temmuz 2016 saat 06.22. Biz Külliye önünde bomba yedik siz neredeydiniz?"
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